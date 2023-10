OnePlus a enfin un pliable – découvrez le OnePlus Open. C’est un excellent premier effort et il apporte la conception pliable de style livre plus courte et plus large qui rend l’utilisation beaucoup plus confortable. L’Open est basé sur le Find N3 récemment annoncé par Oppo, mais apporte l’excellent matériel de ce téléphone à davantage de marchés dans le monde.

Lorsqu’il est fermé, le OnePlus Open dispose d’un écran AMOLED Super Fluid LTPO 3.0 de 6,31 pouces 2484x1116px avec un taux de rafraîchissement dynamique de 10-120 Hz et un rapport hauteur/largeur proche du conventionnel 20:9. Le panneau atteint une luminosité typique de 1 400 nits et une luminosité maximale de 2 800 nits.

À l’intérieur du OnePlus Open, vous obtenez un écran AMOLED Flexi-fluid LTPO 3.0 de 7,82 pouces 2440x2268px avec un taux de rafraîchissement dynamique de 1-120 Hz, un rapport d’aspect de 1,0758:1 et la même luminosité maximale exceptionnelle.













OnePlus Ouvert

Le OnePlus Open est disponible en Voyager Black avec une finition en simili cuir au dos ou en Emerald Dusk (vert) avec une finition en verre, mais les acheteurs européens n’auront droit qu’à cette dernière option, pour des raisons qui ne sont pas claires. Le modèle noir est plus léger à 239 g, tandis que le modèle vert pèse 245 g – tous deux plus légers que le Galaxy Z Fold5 de 253 g. Oh, et le OnePlus Open possède le curseur d’alerte classique.













OnePlus Ouvert

Le OnePlus Open repousse vraiment les limites de l’imagerie. Il dispose de cinq caméras avec réglage Hasselblad tout autour.

L’unité principale à l’arrière est le nouveau capteur « pixel empilé » 48MP LYTIA-T808 de Sony. Il mesure 1/1,43″ et est doté d’un objectif 24 mm f/1,7 optiquement stabilisé au-dessus. Le capteur dit LYTIA T808 est doté d’une technologie de transistor double couche – essentiellement une architecture de pixels repensée qui promet une meilleure sensibilité à la lumière.

L’appareil photo ultra-large est doté d’un capteur 48MP 1/2″ avec un objectif 14 mm f/2.2 et d’une mise au point automatique. Ensuite, il y a le téléobjectif avec un capteur 64MP 1/2″ et un objectif stabilisé 3x 70 mm f/2.6.

Il y a deux caméras selfie : une unité de 20 MP à l’intérieur et une de 32 MP sur l’écran externe.

Le OnePlus Open apporte le Snapdragon 8 Gen 2 avec 16 Go de RAM LPDDR5X et 512 Go de stockage. Le pliable est alimenté par une batterie de 4 805 mAh avec une prise en charge de 67 W. OnePlus indique que passer de 1 % à 100 % prend 42 minutes et que vous devez vous attendre à plus d’une journée d’utilisation.









Le OnePlus ouvert

Lorsque vous dépliez l’Open, vous êtes accueilli par OnePlus Canvas, qui, selon OnePlus, est conçu dès le départ pour le multitâche. OnePlus indique que 95 % des applications grand public prennent en charge l’affichage étendu et que vous pouvez redimensionner la fenêtre active dans une configuration multi-fenêtres à votre guise. Vous pouvez utiliser jusqu’à trois fenêtres sur l’écran et à tout moment, en vue verticale et horizontale.

Le OnePlus Open est disponible dans une configuration de mémoire unique de 16/512 Go au prix de 1 799 € ou 1 599 £. Les précommandes ouvrent aujourd’hui et seront en ligne jusqu’au 26 octobre. Ceux qui précommanderont recevront un OnePlus Buds 2 Pro gratuit et une réduction de 10 % pour les étudiants. Les ventes ouvertes commencent le 27 octobre. Les nouveaux propriétaires de OnePlus Open bénéficieront également de 10 % de réduction sur le OnePlus Pad et de 30 % de réduction sur les Buds Pro 2, Nord Buds 2 et Buds 2R jusqu’au 30 novembre.