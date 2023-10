Le OnePlus Open, dévoilé la semaine dernière, est désormais en vente en Europe et au Royaume-Uni via le site officiel de OnePlus. Il sera également mis en vente en Inde aujourd’hui à partir de midi, heure locale (6h30 UTC) sur le site Web de OnePlus.

Le OnePlus Open est disponible dans une configuration unique de 16 Go/512 Go dans les couleurs Emerald Dusk et Voyager Black, cette dernière étant actuellement exclusive à l’Inde. Le pliable est au prix de 139 999 INR (1 680 $/1 590 €) en Inde et 1 599 £ (1 940 $/1 835 €/161 545 INR) au Royaume-Uni. En Europe, il faudra débourser 1 799 € (1 900 $/158 245 INR) ou 1 849 € (1 955 $/162 640 INR), selon les pays.









Le OnePlus Open est le premier smartphone pliable de OnePlus. Il est alimenté par le SoC Snapdragon 8 Gen 2 et dispose d’un écran pliable LTPO AMOLED de 7,82 pouces à 120 Hz d’une résolution de 2 440 x 2 2268 pixels. L’écran de couverture de 120 Hz mesure 6,31 pouces de diagonale et a une résolution de 2 484 x 1 116 pixels.

Le pliable contient une batterie de 4 805 mAh avec un support de charge filaire de 67 W et arbore trois caméras arrière : primaire de 48 MP (avec OIS), ultra-large de 48 MP et téléobjectif de 64 MP. Il dispose également de deux caméras selfie : 20 MP sur l’écran rabattable et 32 ​​MP sur l’écran de couverture.

