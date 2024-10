OnePlus Open 2 ajoute une recharge sans fil et une batterie massive

Le OnePlus Open était l’un des meilleurs pliables de ces dernières années, offrant un matériel exceptionnel à tous les niveaux. Sa suite n’est pas encore arrivée, mais elle s’annonce encore meilleure, avec des fuites d’informations faisant allusion à un OnePlus Open 2 qui apporte une recharge sans fil malgré un design beaucoup plus fin et une batterie beaucoup plus grosse.

L’un des rares problèmes du OnePlus Open était le manque de chargement sans fil du pliable. Pour un appareil qui avait tout pour plaire, il s’agissait d’une omission notable et flagrante. Cela devrait cependant être résolu dans la suite.

Pronostiqueur Station de discussion numérique sur Weibo dit que la prochaine suite de OnePlus Open (et Oppo Find N3) sera équipée d’un support pour le chargement sans fil. Et ce malgré une «minceur extrême», la rumeur prétend que le pliable battrait le Pixel 9 Pro Fold à cet égard, et pourrait même rivaliser avec le Honor Magic V3, incroyablement fin. Il s’agit d’un changement notable, surtout après que OnePlus ait vanté les mérites du chargement sans fil lors de la sortie de l’Open.

Cela devrait également être associé à une batterie beaucoup plus grosse.

Là où le OnePlus Open offrait une capacité de batterie combinée de 4 805 mAh, la suite atteindrait la somme énorme de 5 700 mAh. L’appareil existant a déjà devancé des concurrents tels que le Galaxy Z Fold 6 et le Pixel 9 Pro Fold, mais une batterie de 5 700 mAh bat facilement même de nombreux smartphones traditionnels. Notamment, il est confirmé que le OnePlus 13 dispose d’une batterie de 6 000 mAh.

Il est encore presque incroyable que le OnePlus Open 2 dispose d’une batterie aussi grosse, mais une grande partie de la raison pourrait être l’évolution de la technologie de la batterie. Honor, par exemple, utilise la technologie de batterie silicium-carbone pour insérer une batterie de 5 150 mAh dans l’incroyablement petit Magic V3 pliable de 9,9 mm.

Le même rapport mentionne également que OnePlus Open 2 serait alimenté par Snapdragon 8 Elite, proposerait trois caméras 50MP et offrirait un port USB-C « personnalisé » (bien que celui-ci puisse se résumer à une traduction compliquée).

Bien qu’il ait plus d’un an à ce stade, le OnePlus Open reste l’un des meilleurs pliables du marché – surtout lorsqu’il est en vente – mais la suite s’annonce bien comme une mise à niveau très impressionnante qui suscite l’enthousiasme.

Qu’en penses-tu?

En savoir plus sur OnePlus :

Suivez Ben : Twitter/X, Sujetset Instagram