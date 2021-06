OnePlus Nord2 est comparé avec Dimensity 1200

OnePlus devrait apporter un successeur à son smartphone Nord plus tard cette année, et il devrait arriver avant le quatrième trimestre 2021. Les rumeurs suggéraient un chipset Dimensity 1200, et maintenant le téléphone a été comparé avec cette plate-forme Mediatek exacte.

OnePlus Nord2 sur l’IA Benchmark

Le tableau de bord confirme que le prochain téléphone disposera de 8 Go de RAM dans au moins une de ses versions, ce qui est également celui du Nord d’origine.

La liste confirme également que le téléphone fonctionne sous Android 11, mais c’est à peu près tout ce que nous pouvons en retirer.

La source • Passant par