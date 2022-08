OnePlus Nord Watch : tout ce que vous devez savoir

La gamme de smartphones Nord de OnePlus s’est avérée être un succès jusqu’à présent, avec d’excellents téléphones économiques prouvant que vous n’avez pas besoin de dépenser une petite fortune pour obtenir une technologie décente ces jours-ci. Nous avons également vu l’introduction récente des OnePlus Nord Buds, offrant des écouteurs sans fil de bonne qualité aux gens pour environ 50 £ / 50 $.

Alors, quelle est la prochaine étape ? Eh bien, les rumeurs s’accélèrent selon lesquelles nous pourrions voir une alternative à la OnePlus Watch lancée en 2021, mais cette fois avec la marque Nord et ses prix compétitifs habituels. Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent sur la OnePlus Nord Watch.

Quelle est la date de sortie de la OnePlus Nord Watch ?

Il n’y a pas encore de confirmation de OnePlus que la Nord Watch est même une chose, bien que le journaliste technologique indien Mukul Sharma (@stufflistings) a tweeté en avril qu’il avait repéré le nom OnePlus Nord Watch sur le site OnePlus India.

La liste n’est plus là, et il n’y a eu aucun commentaire de OnePlus, donc ce n’est pas exactement une chose sûre. Mais Mukul a également tweeté un rapport similaire sur le OnePlus Nord 2T 5G et qui est apparu par la suite.

Quant à savoir quand nous pourrions voir un lancement, cela reste un mystère. La montre OnePlus était disponible au rachat le 26 avril 2021, mais depuis lors, la société n’a pas annoncé de successeur. Avec avril 2022 déjà passé, il est très difficile de savoir quand nous pourrions voir le Nord Watch.

Si certaines des fuites recueillies ci-dessous ont quelque chose à voir, le lancement pourrait être imminent.

Combien coûtera la OnePlus Nord Watch ?

Là encore, c’est loin d’être certain. Lorsque la OnePlus Watch a été lancée, elle coûtait 149 £ / 159 $ / 159 € / 16 999 ₹. C’est déjà assez compétitif pour une smartwatch, ce qui la place dans une fourchette similaire à celle de l’Amazfit GTS 2 et de la Xiaomi Mi Watch.

Nous ne sommes pas sûrs qu’il puisse descendre beaucoup plus bas sans devenir davantage un tracker de fitness avec un écran plus grand. Il se pourrait donc que le prix reste à peu près le même, tandis que le nom change pour la marque Nord.

Cela pourrait cependant être moins cher, car un rapport de 91Mobiles indique que la Nord Watch sera lancée en Inde entre 5 000 ₹ et 8 000 ₹, ce qui équivaut à environ 50 £ à 80 £, mais bien sûr, il y aura des taxes impliquées qui pourraient pousser cela plus près à la barre des 100 £ / 130 $.

Quelles seront les spécifications et fonctionnalités de OnePlus Nord Watch ?

Comme nous l’avons déjà souligné, il n’y a pas de spécifications confirmées pour la Nord Watch, mais le pronostiqueur Sharma s’est récemment associé à 91Mobiles pour publier des rendus présumés de la OnePlus Nord Watch, ce qui suggère étrangement que le portable sera disponible en deux modèles – un avec une circulaire et une avec un corps rectangulaire.

Pour ajouter plus de carburant au feu de la rumeur, le spectacle divulgué de la supposée Nord Watch se déclinera en six modèles différents sur ces deux modèles : quatre circulaires et deux rectangulaires.

Comme le montrent les images ci-dessous, une montre circulaire a des lignes pour indiquer les heures et pourrait être un modèle robuste, tandis qu’il existe deux modèles plus simples également avec deux boutons sur le côté droit.

Le modèle robuste Mukul Sharma / 91Mobiles

L’un des deux modèles à deux boutons Mukul Sharma / 91Mobiles

Le deuxième des deux modèles à deux boutons Mukul Sharma / 91Mobiles

Un troisième rendu circulaire a un cadran à couronne unique sur la droite :

La fuite circulaire à bouton unique Mukul Sharma / 91Mobiles

Nous pensons qu’il est peu probable que OnePlus lance trois ou quatre montres intelligentes circulaires sous la marque Nord en même temps, mais nous devrons attendre et voir.

Les deux modèles rectangulaires ci-dessous semblent être de deux tailles différentes et avec des conceptions de bracelet différentes. Les deux ont un cadran à couronne unique à droite.

Mukul Sharma / 91Mobiles

Mukul Sharma / 91Mobiles

Pour couronner le tout, la fuite comprenait également des captures d’écran apparentes des montres rectangulaires :

Mukul Sharma / 91Mobiles

Les rumeurs que nous avons vues jusqu’à présent indiquent une fiche technique similaire à celle de la montre OnePlus, ce qui signifie que vous devez vous attendre à voir un écran couleur (potentiellement la même variante AMOLED de 1,39 pouces que nous avons vue sur la montre OnePlus), surveillance de la fréquence cardiaque , suivi des pas, suivi du sommeil et niveaux d’oxygène dans le sang. Vous devriez également pouvoir contrôler les médias depuis votre téléphone sur l’appareil.

Sharma suggère que les montres rectangulaires divulguées ici auront des résolutions d’écran de 240 × 280 et 368 × 448 tandis que la circulaire sera de 240 × 240 ou 390 × 390 selon leur taille.

L’une des omissions flagrantes de la OnePlus Watch originale était le manque de NFC, rendant impossible l’utilisation de services essentiels comme Google Pay. Nous aimerions que cela change pour le nouveau modèle, car la plupart des trackers de fitness offrent cette fonctionnalité de nos jours.

Pour voir comment la OnePlus Watch a été configurée, voici les spécifications techniques :

Écran AMOLED circulaire de 1,39 pouces (454 × 454) avec 326 ppi

Boîtier en acier inoxydable 316L (Classic), boîtier en alliage de cobalt (édition limitée Cobalt)

Bracelet en fluoroélastomère (Classic), Bracelet en cuir avec boucle papillon (édition limitée Cobalt)

4 Go de ROM (environ 2 Go accessibles par l’utilisateur)

Prend en charge Android, pas iOS

Haut-parleur et microphone intégrés

Bluetooth 5.0

GPS

Batterie 402mAh

Chargeur 2 broches pogo

Résistance à l’eau 5ATM

Certifié IP68

45 grammes sans sangle, 76 grammes avec sangle) – Classique

45 grammes sans bracelet, 67 grammes avec bracelet) – édition limitée Cobalt

46,4 mm x 46,4 mm x 10,9 mm

Couleurs : Midnight Black, Moonlight Silver, Cobalt édition limitée (or)

Comme cet appareil n’a pas exactement mis le feu au monde, nous ne pouvons qu’espérer que la variante Nord ajoute l’éclat qui manquait à son frère aîné. Pour voir avec quoi il sera en concurrence, assurez-vous également de consulter nos guides des meilleures montres intelligentes et des meilleures offres de montres intelligentes.