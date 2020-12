Selon les rumeurs antérieures, le OnePlus Nord SE était une nouvelle variante de la gamme Nord existante avec des améliorations de performances significatives. Mais un nouveau rapport de FoneArena en collaboration avec le pronostiqueur Max Jambor affirme que le «SE» ne désigne qu’une édition spéciale qui ne serait pas accompagnée de nouvelles mises à niveau matérielles. Il a été ajouté que l’édition spéciale OnePlus Nord (SE) est en effet en préparation en partenariat avec le graphiste Joshua Vides, basé à Los Angeles. Le partenariat se concentrera sur des changements esthétiques tels que des papiers peints personnalisés et un panneau arrière spécialement conçu. Pour le moment, OnePlus n’a pas confirmé le développement du smartphone.

Le rapport ne met pas en évidence sa disponibilité ainsi que les détails de tarification du smartphone. Des rapports précédents avaient suggéré que le téléphone ferait ses débuts en mars, aux côtés de la série OnePlus 9. Étant donné que le OnePlus Nord SE est censé être le OnePlus Nord original avec des modifications de conception, nous pouvons nous attendre à ce que le smartphone soit livré avec un écran AMOLED Full HD + Fluid de 6,44 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et un rapport d’aspect de 20: 9. Le OnePlus Nord, lancé en juillet de cette année, est livré avec un SoC Qualcomm Snapdragon 765G octa-core, associé au GPU Adreno 620 et jusqu’à 12 Go de RAM.

Le Nord d’origine contient également une configuration de caméra arrière quadruple qui abrite une caméra principale de 48 mégapixels, une caméra ultra grand angle de 8 mégapixels, un tireur macro de 2 mégapixels et un tireur de profondeur de 5 mégapixels. Le smartphone est surtout connu pour offrir une configuration à double caméra selfie qui comprend une caméra principale de 32 mégapixels et un tireur secondaire de 8 mégapixels. Les autres fonctionnalités attendues sur le OnePlus Nord SE incluent la 5G, la 4G LTE, le Wi-Fi 802.11ac, le Bluetooth v5.1, le GPS, le NFC et un port USB Type-C. Le Nord d’origine contient une batterie de 4 115 mAh prenant en charge la technologie de charge rapide Warp Charge 30T.

Notamment, la société chinoise de smartphones a ajouté le OnePlus Nord N10 5G et le OnePlus Nord N100 à la gamme, bien qu’ils soient disponibles sur certains marchés. On ne sait pas si le OnePlus Nord SE fera ses débuts en Inde (si le développement du téléphone est effectivement précis).