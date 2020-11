OnePlus Nord passe les tests de DxOMark et obtient un score moyen

Le OnePlus Nord vise à offrir des fonctionnalités d’appareil photo de qualité supérieure et une expérience d’appareil photo globale de type phare et DxOMark dit que, dans l’ensemble, le téléphone fonctionne très bien. La note globale attribuée par les critiques est de 108 points, soit seulement 1 point de moins que ce que DxOMark a donné au Huawei P20 Pro il y a quelques années. Il est très utile de dire jusqu’où la photographie sur smartphone est allée.

En ce qui concerne les performances photo et vidéo, le OnePlus Nord semble bien fonctionner pendant la journée, offrant une bonne netteté et des détails, une mise au point automatique rapide et fiable et une exposition précise.

Cependant, la nuit, le téléphone ne semble pas être à la hauteur et le bruit commence à être plus important. Il en va de même pour l’enregistrement vidéo. La balance des blancs a également tendance à être un peu décalée pendant la nuit. Le manque de stabilisation adéquate pendant l’enregistrement vidéo a également coûté quelques points au Nord.

