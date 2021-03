OnePlus Nord obtient une mise à jour stable d’OxygenOS 11, les séries OnePlus 7 et 7T passent à la bêta ouverte 3

Le OnePlus Nord reçoit désormais OxygenOS 11 stable basé sur Android 11, environ un mois après le déploiement de la bêta ouverte 3. Cette mise à jour apporte des changements majeurs à l’interface (y compris le mode sombre) et active même la fonction Always On Display.

Voici quelques captures d’écran d’utilisateurs déjà mis à jour. Après la mise à jour, vous pouvez activer AOD à partir de Paramètres> Personnalisation, il existe également un nouveau style d’horloge Insight pour l’affichage ambiant. L’étagère (qui offre des informations en un coup d’œil et des raccourcis rapides) a été repensée, vous pouvez l’activer à partir des paramètres du lanceur.

L’application Galerie a développé une fonction Histoire, qui crée automatiquement un diaporama de photos et de vidéos de la semaine dernière. Notez que cela semble s’être également déployé sur d’autres téléphones OnePlus via le Play Store.

Voici le journal des modifications complet:

Système Mettre à jour vers la version Android 11 La toute nouvelle conception de l’interface utilisateur vous apporte une expérience plus confortable avec diverses optimisations de détails Optimisation de la stabilité de certaines applications tierces et amélioration de l’expérience

Affichage ambiant Style d’horloge Insight nouvellement ajouté, une création conjointe avec la Parsons School of Design. Il changera en fonction des données d’utilisation du téléphone (Aller à: Paramètres – Personnalisation – Horloge sur l’affichage ambiant) L’affichage permanent de la toile a récemment été ajouté, qui peut extraire le contour du sujet de n’importe quelle photo et l’afficher sur votre écran de verrouillage (Allez dans: Paramètres – Personnalisation – Fond d’écran – Toile – Choisissez l’aperçu de la photo et il peut être généré automatiquement)

Mode sombre Ajout de la touche de raccourci pour le mode sombre, déroulez le paramètre rapide pour l’activer. Prend désormais en charge l’activation automatique de la fonction et la personnalisation de la plage de temps. (Allez dans: Paramètres – Affichage – Mode sombre – Allumer automatiquement – Activer automatiquement du coucher du soleil au lever du soleil / Plage de temps personnalisée)

Étagère Nouvelle interface utilisateur d’étagère Nouvellement ajouté un widget météo avec un effet d’animation plus intelligent

Galerie Nouvellement ajouté la fonction Histoire, qui peut créer automatiquement les histoires hebdomadaires en utilisant vos photos et vidéos locales Optimisation de la vitesse de chargement pour améliorer l’expérience de prévisualisation de l’image



Pendant ce temps, les OnePlus 7 et 7 Pro ont obtenu OxygenOS 11 Open Beta 3 hier, tout comme les OnePlus 7T et 7T Pro. Si le calendrier Nord est une indication, la mise à jour stable devrait sortir en avril.

Malheureusement pour les propriétaires de 7 et 7T, il semble que la fonction AOD soit toujours exclusive aux modèles Pro (et au Nord, apparemment).

Voici le journal des modifications (c’est la même chose pour les séries 7 et 7T):

Système Optimisation de l’effet de déverrouillage de l’animation Correction du problème du taux de charge lent dans certains cas Correction du problème de retard lors de la lecture de vidéos enregistrées à l’écran Correction du problème d’échec de faible probabilité avec le double tap pour se réveiller Correction du problème selon lequel Netflix ne pouvait pas lire les vidéos HD

Bluetooth Correction du problème de silence lorsque le protocole de transport Bluetooth est changé en AptX



Réseau Amélioration de la stabilité de la connexion Wi-Fi et réduction des pannes Internet



