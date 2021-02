OnePlus lance la troisième version bêta ouverte d’OxygenOS 11 sur le OnePlus Nord. La mise à jour corrige des problèmes avec la caméra, l’affichage ambiant, le système et l’horloge. Voici le journal des modifications complet.

Système Optimisation des effets d’affichage de l’interface utilisateur de l’équilibre entre vie professionnelle Correction du problème de chevauchement des icônes de numérotation sur l’écran de verrouillage Correction du problème d’espace blanc dans la barre de notification en mode sombre

Caméra Correction du problème selon lequel la caméra ne démarre pas par des gestes rapides Correction du problème avec la vidéo enregistrée par la caméra avant qui ne peut pas être lue

Affichage ambiant Correction du petit problème de probabilité que Canvas AOD ne puisse pas être activé

L’horloge Correction du petit problème de probabilité que les réveils ne puissent pas être réglés



Le Nord rejoint les OnePlus 8 et 8 Pro, qui ont reçu la bêta ouverte 6 d’OxygenOS 11 hier.







OxygenOS 11 bêta ouverte 3 pour le OnePlus Nord

OxygenOS 11 apporte Android 11 avec un certain nombre d’améliorations. L’interface utilisateur est remaniée avec des graphismes plus beaux et plus grands, et est plus conviviale pour une utilisation à une seule main. Le très attendu Always On Display est enfin là. OxygenOS 11 apporte également la nouvelle police OnePlus Sans, un mode sombre optimisé et de nombreuses autres révisions visuelles.

