OnePlus Nord obtient le correctif de sécurité de mai et des tonnes de corrections de bugs avec une nouvelle mise à jour

OnePlus a publié la mise à jour OxygenOS 11.1.1.3 pour le OnePlus Nord, qui augmente le niveau de correctif de sécurité Android sur le milieu de gamme jusqu’en mai 2021 et améliore la vitesse de connexion Wi-Fi.





OnePlus Nord

De plus, la nouvelle version est livrée avec plusieurs corrections de bugs liés à la caméra, au système et au gestionnaire de fichiers. Vous pouvez consulter le journal des modifications complet de la mise à jour ci-dessous pour plus de détails :

Système Correction du problème selon lequel le coupon de la carte n’est pas disponible en tant que widget Correction du problème où les appels manqués sont marqués comme des appels répondus sur un autre appareil dans les journaux d’appels Correction des problèmes connus et amélioration de la stabilité du système Mise à jour du correctif de sécurité Android vers 2021.05

Réseau Amélioration de la vitesse de la connexion Wi-Fi

Caméra Correction du problème d’affichage anormal de l’aperçu en mode Trépied Nightscape Correction du problème qui faisait que l’appareil photo ne répondait plus lors de la définition de la photo de profil dans Contact Correction du problème de chute d’images avec les vidéos prises par l’appareil photo Correction du problème occasionnel que l’effet Flash peut échouer dans certains scénarios Correction du problème occasionnel que l’effet Flash peut échouer dans certains scénarios

Gestionnaire de fichiers Correction d’un problème d’affichage anormal lors de la copie de fichiers sur le stockage OTG



OnePlus étend actuellement la mise à jour à un nombre limité d’utilisateurs, et un déploiement plus large commencera dans quelques jours si tout se passe bien. Et lorsque vous recevez OxygenOS 11.1.1.3 sur votre Nord, assurez-vous que votre appareil dispose d’au moins 3 Go de stockage interne et d’un niveau de batterie supérieur à 30% avant d’installer le firmware.

Notez également qu’il existe différentes versions pour les unités indiennes, européennes et mondiales, portant les numéros de version 11.1.1.3.AC01DA, 11.1.1.3.AC01BA et 11.1.1.3.AC01AA, respectivement.

