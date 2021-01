OnePlus Nord obtient la première version bêta d’Android 11

Aujourd’hui, OnePlus a enfin publié la première version bêta d’OxygenOS 11 basée sur Android 11 pour le OnePlus Nord. Le smartphone de milieu de gamme lancé l’année dernière est toujours bloqué sur Android 10, des mois après la sortie initiale de 11, mais il s’agit du premier pas vers l’obtention du dernier logiciel pour le mi-ranger.

Il existe différentes versions pour les unités indiennes, européennes et mondiales, vous pouvez y accéder en visitant le lien Source ci-dessous. Avant d’essayer cette version, cependant, notez qu’il s’agit d’un logiciel bêta et qu’il peut être beaucoup moins stable que les versions normales. Si votre Nord est votre seul smartphone et que vous n’avez pas une tolérance élevée aux bogues et aux problèmes aléatoires, vous devriez probablement attendre le déploiement final stable.

La version Open Beta 1 comprend bien sûr tout ce qui est nouveau dans Android 11, mais ajoute également une nouvelle conception visuelle de l’interface utilisateur, une stabilité optimisée pour les applications tierces, un nouveau style d’horloge Insight, qui change en fonction des données d’utilisation du téléphone, un Fonction de toile qui dessine automatiquement une image filaire basée sur une photo d’écran de verrouillage sur votre téléphone, dix nouveaux styles d’horloge, une bascule Paramètres rapides pour le mode sombre (qui est maintenant également planifiable), une nouvelle interface d’étagère avec un widget météo remanié, ainsi que une fonctionnalité Histoire dans la Galerie, qui est également plus rapide à charger maintenant.

Pour installer la version bêta, vous devez disposer d’au moins 30% de batterie et 3 Go de stockage gratuit. Les instructions complètes vous attendent à la source ci-dessous. Dernier mot d’avertissement: passer de stable à bêta n’efface pas vos données personnelles, mais si vous souhaitez revenir à stable, cette procédure le fera.

