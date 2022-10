OnePlus Nord N300 frappe les États-Unis avec un prix de 228 $

OnePlus a lancé cette semaine un nouveau téléphone sur le marché américain appelé OnePlus Nord N300 5G. Ce nouveau téléphone arrivera chez T-Mobile pour aussi peu que 228 $, ce qui est tout à fait le prix.

Le Nord N300 dispose d’un écran HD+ de 6,56 pouces à 90 Hz, d’une puce MediaTek Dimensity 810 (6 nm), de 4 Go de RAM, d’un stockage de 64 Go (avec prise en charge SD), d’une grande batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 33 W et d’une double caméra (principale 48 MP + profondeur 2 MP) . Bien que ces spécifications ne soient pas nécessairement en concurrence avec des téléphones comme le Pixel 6a, les propriétaires de N300 obtiendront au moins un affichage à taux de rafraîchissement élevé, ce que Google semble avoir l’habitude d’utiliser.

Le pitch ici est une offre “premium” à un prix que presque tout le monde peut se permettre. Le design du téléphone semble certainement haut de gamme, mais ces spécifications ne tromperont probablement personne. Là encore, je ne suis pas sûr qu’ils soient censés le faire. Il s’agit d’un téléphone économique que OnePlus espère vendre par millions.

Le OnePlus Nord N300 arrive le 3 novembre chez T-Mobile et Metro pour 228 $.