OnePlus Nord N300 devient officiel avec la charge Dimensity 810 et 33W

Le premier téléphone OnePlus en vente aux États-Unis avec un chipset MediaTek est désormais une réalité avec le tout nouveau Nord N300 5G. Le dernier téléphone de la série Nord est livré avec le SoC Dimensity 810 et il a de grosses chaussures à remplir car le Nord N200 5G était l’un des appareils économiques les plus populaires aux États-Unis et représentait 60% de toutes les ventes de téléphones de la série OnePlus Nord dans le pays. .











OnePlus Nord N300 5G

Le Nord N300 5G apporte un écran LCD IPS de 6,56 pouces légèrement plus grand avec la même résolution HD+ et un taux de rafraîchissement de 90 Hz que son prédécesseur. La découpe du trou de perforation a été remplacée par une découpe en forme de goutte d’eau abritant la caméra selfie 16MP. Le dos apporte maintenant un appareil photo principal de 48MP et un objectif de profondeur de 2MP tandis que le côté abrite un scanner d’empreintes digitales intégré dans le bouton d’alimentation. OnePlus a maintenu la capacité de la batterie à 5 000 mAh, mais a mis à jour les vitesses de charge à 33 W cette fois-ci. La partie logicielle est couverte par Oxygen OS basé sur Android 13.











OnePlus Nord N300 5G en jade de minuit

OnePlus Nord N300 est disponible dans une seule couleur Midnight Jade et une seule garniture de 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Le prix de détail est fixé à 228 $ et vous pourrez en acheter un chez T-Mobile et Metro aux États-Unis. Les ventes ouvertes commencent le 3 novembre.