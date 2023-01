OnePlus Nord N300 5G Review : Spécifications solides pour moins de 230 $

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Grande autonomie de la batterie

Caméras décentes

Charge filaire rapide

Affichage solide Les inconvénients Moteur de vibration faible

Une seule mise à jour majeure du logiciel

La caméra ne fonctionne pas bien dans toutes les conditions Notre avis Le OnePlus Nord N300 5G est un téléphone économique décent qui offre un bon rapport qualité-prix mais qui présente quelques bizarreries.

La gamme Nord de OnePlus s’est développée depuis son introduction en 2020 avec de bons téléphones de milieu de gamme comme le Nord N20 5G, mais elle continue maintenant de s’étendre sur un territoire économique aux États-Unis avec le Nord N300 5G.

Avec un chipset MediaTek, une conception simple et un prix abordable, le N300 en fait-il assez pour vous inciter à l’acheter ?

Comme vous le verrez, je pense que c’est un sac mélangé.

Conception et construction

Comme son frère Nord N20, le Nord N300 a un profil assez mince qui est relativement facile à tenir dans une main. La texture légèrement mate du dos du téléphone permet également de le tenir solidement dans une main.

Sachin Bahal / Fonderie

Bien qu’il pèse un peu lourd sur la balance du téléphone à 190 g, le Nord N300 ne semble pas trop lourd et est assez bien équilibré. Cela peut également être attribué au cadre en plastique et au dos en plastique du téléphone, qui se sentent bien et ne crient pas au téléphone économique.

Le téléphone n’est disponible que dans un coloris Midnight Jade, ce qui est une façon élégante de dire qu’il est noir. Il aurait été agréable de voir une deuxième option de couleur disponible comme le bleu comme nous l’avons vu sur les téléphones OnePlus auparavant.

L’arrière du téléphone a une petite bosse de caméra qui est à peine perceptible, mais il y a une très légère oscillation lorsque vous posez le téléphone sur une surface plane à cause de cela.

Sachin Bahal / Fonderie

Écran et haut-parleurs

Écran de 6,56 pouces

LCD 90Hz

Résolution HD+

Le Nord N300 5G dispose d’un écran LCD HD+ de 6,56 pouces. Heureusement, OnePlus a décidé d’opter pour un taux de rafraîchissement de 90 Hz qui rend la navigation sur le téléphone beaucoup plus fluide.

L’affichage lui-même a l’air bien mais rien d’étonnant. Certaines couleurs et certains noirs à l’écran n’apparaissent pas autant que sur un téléphone avec un écran AMOLED.

Semblable aux autres modèles Nord, les vibrations et l’haptique ne sont pas les meilleures du Nord N300 5G. Ils pourraient être beaucoup plus forts, mais ils font le travail pour la plupart.

Le téléphone dispose également de deux haut-parleurs qui sonnent bien, mais ne sont pas aussi corsés ou bien arrondis que ceux des téléphones Android phares plus chers.

Sachin Bahal / Fonderie

Spécifications et performances

Puce MediaTek Dimension 810

4 Go de RAM

Jusqu’à 64 Go de stockage interne

Emplacement pour carte MicroSD pour un stockage extensible

Le Nord N300 5G est alimenté par la puce MediaTek Dimensity 810, qui dispose d’un processeur à 8 cœurs et d’un GPU Mali-G57 MU2. Le téléphone dispose de 4 Go de RAM, ce qui semble être le strict minimum dans les téléphones Android de nos jours. Avec la nature légèrement décalée du N300, cela se voit en quelque sorte.

Dans l’ensemble, la puce Dimensity 810 obtient le travail dans la plupart des cas, mais il y a eu quelques occasions où une application a mis du temps à s’ouvrir, comme le Google Play Store.

Le Nord N300 5G marque également le premier téléphone de OnePlus à être lancé aux États-Unis avec une puce MediaTek à l’intérieur. La société a déjà lancé des téléphones en Inde alimentés par des puces MediaTek, et le Nord 2T en Europe et au Royaume-Uni.

La puce Dimensity 810 apporte non seulement la prise en charge de la 5G, mais il existe également Bluetooth 5.3 et Wi-Fi 5.

Appareil photo et vidéo

Capteur principal 48Mp

Capteur de profondeur 2Mp

Caméra selfie 16Mp

Le Nord N300 5G a une configuration à deux caméras à l’arrière avec un objectif principal de 48Mp et un objectif de profondeur de 2Mp.

L’objectif principal a pu capturer de bonnes photos. Dans la plupart des cas, ces photos seraient parfaitement acceptables pour quiconque envisage d’acheter ce téléphone.

Sachin Bahal / Fonderie

Cela vient avec une mise en garde, dans la mesure où les caméras principales du Nord N300 5G ne fonctionnent bien que dans des conditions bien éclairées où il y a beaucoup de lumière.

Si vous photographiez dans des conditions de faible luminosité, vous pouvez prendre des photos décentes, mais rien qui ne vous épatera. Les prises de vue peuvent être granuleuses avec beaucoup de bruit là où les détails manquent.

L’application appareil photo dispose d’un mode nuit dédié, mais cela peut être un peu lent et prendre quelques secondes pour prendre une photo.

Pour la vidéo, le Nord N300 5G peut filmer jusqu’à 1080p à 30 ips. La qualité des vidéos tournées est bonne quoique légèrement sous-saturée.

Sur le devant, il y a une caméra selfie 16Mp mais c’est carrément mauvais. Même dans de bonnes conditions d’éclairage ou pendant la journée avec beaucoup de lumière ambiante, les selfies semblent très soufflés.

Autonomie et charge de la batterie

5 000 mAh

Charge filaire 33W

Adaptateur inclus

La durée de vie de la batterie ne devrait pas être un problème car le Nord N300 5G dispose d’une énorme batterie de 5 000 mAh qui dure facilement toute la journée.

Si vous avez besoin de recharger, le Nord N300 5G est livré avec un chargeur rapide SUPERVOOC de 33 W dans la boîte. C’est correct, mais pas aussi rapide que beaucoup d’autres téléphones Android plus chers.

En utilisant le chargeur inclus, le Nord N300 5G a obtenu environ 26 % en 15 minutes et environ 50 % après 30 minutes de charge. Une charge complète de 0% à 100% a pris environ 90 minutes.

Sachin Bahal / Fonderie

Logiciels et applications

Android 12

OxygenOS 12

Une seule mise à jour du système d’exploitation promise

Côté logiciel, le Nord N300 5G exécute Android 12 avec Oxygen 12 en plus. Au cours des années passées, OxygenOS a changé visuellement en un look qui imite OneUI de Samsung à bien des égards.

Avec OxygenOS 12, l’interface utilisateur (UI) a un peu de saveur Samsung mais aussi quelques touches de ColorOS d’Oppo. Ce n’est pas un hasard, car Oppo et OnePlus appartiennent à la même société, BBK Group, et partagent une base de code pour leur logiciel.

OxygenOS 12 apporte un langage de conception légèrement actualisé avec du texte plus gras et de nouvelles icônes. Il existe également un mode sombre personnalisable qui vous permet d’ajuster la nuance de noir ou de gris dans l’interface utilisateur.

Les autres fonctionnalités d’OxygenOS 12 incluent un mode Zen amélioré qui vous aide à réduire l’utilisation distrayante des applications, un mode Work Life Balance similaire et de nouvelles options d’affichage permanentes pour l’écran de verrouillage.

Pour les mises à jour logicielles, le Nord N300 5G ne recevra qu’une seule mise à jour logicielle (très probablement vers OxygenOS 13/Android 13). Cette politique logicielle est bien en deçà des autres téléphones Android à petit budget, comme la série Galaxy A de Samsung, qui bénéficient d’au moins trois ans de mises à jour Android.

OnePlus n’a pas annoncé quand une mise à jour OxygenOS 13/Android 13 arrivera sur le Nord N300 5G, mais il semble que ce sera en 2023.

Sachin Bahal / Fonderie

Prix ​​et disponibilité

Le OnePlus Nord N300 est uniquement disponible aux États-Unis via le service de messagerie américain T-Mobile et sa filiale prépayée, Metro by T-Mobile.

Le téléphone coûte 229 USD lors de son achat ou, dans certains cas, à 0 USD selon les offres de T-Mobile.

Avec son prix, le Nord N300 5G est à moins de 100 $ de moins que son frère, le Nord N20 5G. Il y a aussi le Moto G Power (2022) et le Samsung A13 5G.

Le téléphone n’est pas disponible au Royaume-Uni.

Verdict

Dans l’ensemble, le OnePlus Nord N300 5G est un téléphone économique décent pour plusieurs raisons.

Tout d’abord, cela ne ressemble pas à un téléphone bon marché, la qualité de fabrication du téléphone lui donne l’impression d’être un téléphone plus cher.

Deuxièmement, il a une grande autonomie de batterie qui dure facilement un jour ou plus et peut être chargé assez rapidement.

Il y a quelques points négatifs au Nord N300 5G comme le moteur de vibration faible et l’haptique et une seule future mise à jour Android, mais dans l’ensemble, il n’y a pas beaucoup de meilleures options à ce prix sur le marché américain du téléphone.

