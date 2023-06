OnePlus Nord N30 5G ne coûte que 199,99 $ chez Best Buy (100 $ de rabais), plus vous obtenez une carte-cadeau de 30 $

Le OnePlus Nord N30 5G vient d’être lancé aux États-Unis, pour un prix de 299,99 $. Si vous songiez à vous en procurer un, mais que vous ne l’avez pas encore fait (peut-être que le prix vous a rebuté ?), voici votre chance.

Meilleur achat propose actuellement l’appareil pour seulement 199,99 $. C’est 100 $ de rabais, une réduction de prix d’un tiers du prix normal. Mais attendez, il y a plus ! Vous obtenez également une carte-cadeau de 30 $.

Le hic ? Il y en a toujours un, d’accord, mais ce n’est pas le plus énorme que nous ayons jamais vu. Tout ce que vous devez faire pour profiter du prix inférieur est d’activer le téléphone « aujourd’hui » (c’est-à-dire lors de l’achat). Vous pouvez le faire en ligne ou dans un magasin Best Buy.

Sinon, si vous choisissez l’option « activer plus tard », le prix revient aux 299,99 $ habituels. Cela dit, nous supposons que si vous achetez un nouveau téléphone, vous voudrez l’utiliser immédiatement, donc l’option « activer aujourd’hui » ne sonne pas si mal.

Le OnePlus Nord N30 5G est livré avec un écran tactile LCD de 6,72 pouces 120 Hz, le SoC Snapdragon 695, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage, un système de triple caméra arrière (principale 108 MP, macro 2 MP, capteur de profondeur 2 MP), un Snapper selfie de 16 MP et une batterie de 5 000 mAh avec prise en charge de la charge filaire de 50 W.

Si vous voulez en savoir plus à ce sujet, ne manquez pas notre examen approfondi.