OnePlus Nord N30 5G exécute Geekbench avec Snapdragon 695 SoC à bord

Le OnePlus Nord CE 3 Lite est sorti le mois dernier, et nous avons depuis entendu qu’il atterrirait à un moment donné aux États-Unis sous un nom différent – Nord N30 5G. La version portant ce nom a, en fait, déjà été repérée dans la Google Play Console, donc le lancement est définitivement proche.

Cette hypothèse a été encore renforcée aujourd’hui par le fait que le Nord N30 5G a été repéré dans la base de données Geekbench, avec le numéro de modèle CPH2513.

Comme vous pouvez le voir, le prototype qui a exécuté le benchmark a réussi un score monocœur de 888 et un score multicœur de 2 076. Il est alimenté par le SoC Snapdragon 695, tout comme le Nord CE 3 Lite, et il exécute également Android 13. L’unité qui a été évaluée avait 8 Go de RAM, et devinez quoi – c’est la quantité exacte dont dispose le Nord CE 3 Lite !

Nous espérons que le Nord N30 5G sera bientôt officiel. S’il s’agit d’un changement de marque direct et rien de plus, attendez-vous à ce qu’il ait un écran tactile LCD de 6,72 pouces 1080×2400 120 Hz, un système de caméra arrière triple (108 MP principal, 2 MP macro, 2 MP de profondeur), un vivaneau selfie 16 MP , et une batterie de 5 000 mAh avec prise en charge d’une charge filaire de 67 W.

