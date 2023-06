OnePlus Nord N30 5G à 299 $ vaut la peine d’être considéré

OnePlus a fait le Nord N30 5G officiel ce matin, la dernière entrée dans sa gamme abordable de smartphones. Au prix tout à fait raisonnable de 299 $, le Nord 30 offre de nombreux avantages pour éloigner les acheteurs de ces téléphones plus chers, tels qu’une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 50 W, un écran FHD + avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une caméra arrière de 108 mégapixels. .

Les autres spécifications de cet appareil incluent un chipset Snapdragon 695 5G, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage, deux caméras arrière (encore une fois, mises en évidence par le capteur HM6 fabriqué par Samsung), Face Unlock, un lecteur d’empreintes digitales et Android 13 avec OxygenOS sur le dessus. Une chose à noter, nous ne voyons nulle part un indice IP pour cet appareil, donc les amateurs de sports nautiques, gardez cela à l’esprit.

Le téléphone est déjà disponible pour le ramassage chez certains détaillants comme Best Buy. Vous pouvez également le trouver sur le site Web de T-Mobile, Amazon et OnePlus. Certaines offres sont disponibles, comme les Nord Buds 2 gratuits de OnePlus ou les économies en espèces chez T-Mobile. Faites le tour et essayez de trouver la meilleure offre.

