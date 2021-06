OnePlus Nord N200 5G spécifications et rendus de surface

Vers la fin du mois dernier, le PDG de OnePlus, Pete Lau, a révélé que le successeur du OnePlus Nord N100 arrivait bientôt et qu’il s’appellerait Nord N200 5G, ce qui signifie qu’un SoC compatible 5G est en place. Mais maintenant, nous avons une liste complète de spécifications ainsi que des images officielles de haute qualité, toutes provenant d’une source fiable.





Spécifications du OnePlus Nord N200 5G

Le téléphone comportera un écran LCD IPS de 6,49 pouces légèrement plus petit du même 90 Hz, mais augmentera la résolution à 1080 x 2400px contre 720 x 1600px sur le Nord N100 actuel. Snapdragon 480 sera derrière le volant associé à 4 Go de RAM et 64 Go de stockage interne qui est également extensible.

Il y aura trois appareils photo à l’arrière – unité principale 13MP avec ouverture f/2.2, tireur macro 2MP f/2.4 tandis que le deuxième appareil photo 2MP sera utilisé pour les informations de profondeur. La caméra frontale adopte un capteur 16MP avec ouverture f/2,05.

La même batterie de 5 000 mAh devrait alimenter l’appareil en prenant en charge une charge rapide jusqu’à 18 W avec le chargeur fourni dans la boîte.

Chose intéressante, le lecteur d’empreintes digitales change de position et se trouve désormais sur le côté du cadre. En fait, le design du dos a été retravaillé et est désormais plus conforme à la série phare OnePlus.

Enfin, le nouveau Nord N200 5G sera plus petit que son prédécesseur, mais pas forcément plus léger.

