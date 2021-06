OnePlus Nord N200 5G répertorié par le détaillant, les précommandes commencent le 25 juin

Le mois dernier, le PDG de OnePlus, M. Pete Lau, a confirmé que la société lancera bientôt le Nord N200 5G, qui sera exclusif aux États-Unis et au Canada. Il n’a pas révélé la date de dévoilement, mais le smartphone a été répertorié sur le site Web de B&H Photo avec des images d’apparence officielle et un prix de 239,99 $.

Bien que ce prix puisse bien être un espace réservé, le détaillant dit que vous pourrez en pré-réserver un à partir du 25 juin, ce qui semble trop spécifique et est probablement plus précis.

La liste du Nord N200 5G sur le site Web de B&H Photo comprend également quelques spécifications: écran LCD FullHD + 90 Hz de 6,49 pouces, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage, OxygenOS basé sur Android 11, triple caméra 13MP et prise en charge 5G.

Les autres spécifications, récemment divulguées par Evan Blass, incluent le SoC Snapdragon 480, une batterie de 5 000 mAh et une charge de 18 W.

Le Nord N200 5G aura un total de quatre caméras à bord – une unité selfie 16MP à l’intérieur du trou de perforation, avec la caméra principale 13MP à l’arrière rejointe par des unités macro 2MP et monochromes 2MP.

Le Nord N200 5G sera également livré avec un lecteur d’empreintes digitales latéral, un port USB-C et une prise casque 3,5 mm.

La source