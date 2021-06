OnePlus Nord N200 5G arrive aux États-Unis pour seulement 240 $

OnePlus a annoncé aujourd’hui le Nord N200 5G, son tout dernier téléphone abordable de la ligne Nord pour les États-Unis, proposé à un prix plus que raisonnable de 239,99 $. Ils ont taquiné ce téléphone il y a une semaine, au cas où vous seriez assis là à cette heure matinale en vous demandant pourquoi cela vous semble si familier.

Pour 240 $, le N200 5G offre un écran Full HD de 6,49 pouces à 90 Hz, un processeur Snapdragon 480, une batterie de 5 000 mAh avec une charge de 18 W, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage et un triple système de caméra arrière. Ce système de caméra est mis en vedette par un tireur principal de 13 MP, et vous trouverez un appareil photo de 16 MP à l’avant.

Le OnePlus Nord N200 5G arrive aux États-Unis le 25 juin dans Blue Quantum. Il sera disponible sur la boutique OnePlus et chez des détaillants comme Best Buy, Amazon et B&H Photo. Pour les transporteurs partenaires, T-Mobile et Metro prévoient tous deux de le transporter également.

Nous essaierons de vous rappeler quand vous pourrez en acheter un.