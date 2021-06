OnePlus Nord N200 5G apparaît sur Geekbench

Un appareil OnePlus inconnu portant le code de modèle DE2117 et censé être le Nord N200 5G est apparu sur Geekbench avec des spécifications clés.

Le DE2117 exécute Android 11 et dispose de 4 Go de RAM à bord, tandis que la section de la carte mère répertorie « holi » et la section CPU révèle que le processeur se compose de 6 cœurs de 1,80 GHz et de 2 cœurs de 2,04 GHz, suggérant que l’appareil est alimenté par le Snapdragon 480 SoC.

Geekbench ne divulgue aucune autre spécification du DE2117, mais une récente fuite du Nord N200 5G a révélé la conception et les spécifications complètes du smartphone, laissant peu de place à l’imagination.

La fuite affirme que le OnePlus Nord N200 5G est construit autour d’un écran LCD FullHD + 6,49″ 90 Hz avec un trou de perforation dans le coin supérieur gauche pour la caméra selfie 16MP. À l’arrière, il dispose d’une configuration triple caméra comprenant 13MP primaire, 2MP macro , et les unités monochromes 2MP.

Sous le capot, le Nord N200 5G dispose d’un SoC Snapdragon 480 avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Le smartphone démarrera OxygenOS basé sur Android 11 et disposera d’un emplacement pour carte microSD pour une extension de stockage jusqu’à 256 Go.





Une fuite d’image du OnePlus Nord N200 5G

Le Nord N200 5G sera alimenté par une batterie de 5 000 mAh chargée via un port USB-C jusqu’à 18 W. Le reste des spécifications divulguées du Nord N200 5G comprend un lecteur d’empreintes digitales latéral, une prise casque 3,5 mm, NFC, GPS double bande, Bluetooth 5.1 et connectivité 5G.

Nous n’avons pas encore la date de lancement du Nord N200 5G, mais le mois dernier, le PDG de OnePlus, M. Pete Lau, a déclaré que le smartphone arrivera bientôt et qu’il sera exclusif aux États-Unis et au Canada.

