OnePlus Nord N20 SE avec MediaTek Helio G35 révélé, début des ventes lundi

Dans la foulée du lancement international du 10T plus tôt cette semaine, la boutique officielle de OnePlus sur AliExpress a décidé de nous surprendre en répertorier un autre nouvel appareil.

Il s’appelle OnePlus Nord N20 SE, et il ne faut pas le confondre avec le Nord N20 5G, car il n’a rien en commun avec ce modèle, à l’exception de la vitesse de charge.

Le Nord N20 SE sera disponible le 8 août – c’est lundi prochain. Le magasin AliExpress de la société se vante d’exécuter la “première mondiale” du téléphone et nous sommes d’accord car il n’est apparu nulle part ailleurs. Le prix commence à 178,49 $ pour la version bleue et monte à 184,43 $ si vous le voulez en noir. Si vous commandez jusqu’au 12 août, vous obtenez un bon de réduction de 10 $.

Alors, qu’obtenez-vous exactement pour moins de deux cents dollars ? Le OnePlus Nord N20 SE est livré avec un écran LCD de 6,56 pouces 720×1600 60 Hz, le SoC MediaTek Helio G35 à la barre, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage extensible, une caméra arrière principale de 50 MP avec un capteur de profondeur de 2 MP à côté, un Snapper selfie de 8 MP et une batterie de 5 000 mAh avec prise en charge de la charge rapide de 33 W.

Il n’y a pas de prise casque ni de NFC, mais il y a un capteur d’empreintes digitales latéral intégré dans le bouton d’alimentation et une prise en charge double SIM. Il fonctionne sous Android 12 avec OxygenOS 12.1 en plus.