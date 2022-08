OnePlus Nord N20 5G Review: un choix de valeur de 300 $ qui manque une étincelle

Le prix de 300 $ du OnePlus Nord N20 5G correspond au OnePlus One original de 2014, mais au-delà de cela, beaucoup de choses ont changé par rapport à ce que OnePlus propose désormais à ce prix inférieur. Le téléphone “flagship killer” à 299 $ de 2014 a été conçu pour rivaliser avec les meilleurs appareils de Samsung, Apple et HTC, avec un mantra “Never Settle”.

Le N20 5G apporte à la place quelques commodités intéressantes du haut de gamme – comme un capteur d’empreintes digitales à l’écran et une charge plus rapide de 33 W – mais les mélange avec un processeur moins puissant et des caméras médiocres.

Une partie de cela est à prévoir lors de la fabrication d’un téléphone pour une fraction du prix des appareils haut de gamme de 900 $ ou 1 000 $. Et le N20 5G offre un rapport qualité-prix étonnamment solide, mais ne vous attendez pas à ce qu’il dépasse sa catégorie de prix comme les téléphones OnePlus des années passées.

J’ai utilisé le téléphone au cours des dernières semaines et j’ai constaté que même si le téléphone manquait d’excitation, il pouvait inclure suffisamment de fonctionnalités pour exécuter une grande partie de ce dont vous avez besoin dans la fourchette de prix de 300 $.

Lire la suite: Meilleurs téléphones à moins de 500 $

Spécifications décentes, bonnes performances

Eli Blumenthal/Crumpe



Alors que le OnePlus One d’origine à 300 $ fonctionnait sur un processeur Qualcomm alors haut de gamme, le N20 5G utilise le chipset Snapdragon 695 moins cher de Qualcomm avec 6 Go de RAM. Bien qu’il faille une minute pour démarrer après l’avoir allumé, une fois qu’il est chargé, il semble aller bien, mais avec des ratés occasionnels lorsque la batterie était inférieure à 10 %.

Même alors, j’ai pu effectuer plusieurs tâches en regardant The Departed sur Netflix tout en envoyant des SMS et en naviguant sur le Web sans problème majeur, bien que le défilement se soit amélioré lorsque je n’avais qu’une seule application ouverte à la fois. Jouer à des jeux comme Call of Duty Mobile a également bien fonctionné.

L’écran, un écran AMOLED de 6,43 pouces, a également l’air bien, bien que les panneaux AMOLED sur les téléphones économiques ne soient pas nouveaux, car Samsung l’a eu sur certains de ses appareils abordables de la série Galaxy A.

Le taux de rafraîchissement de 60 Hz du N20 5G me fait manquer les panneaux à 90 Hz que OnePlus a utilisés sur la plupart de ses téléphones ces dernières années, en particulier lors du défilement de sites Web remplis de texte ou même de l’ouverture de la barre d’applications. Des téléphones encore moins chers, comme le TCL XE 30 5G à 200 $, offrent des écrans à 90 Hz à des prix inférieurs. Feuilleter TikTok ou YouTube, cependant, était bien sur le OnePlus même lors de la navigation avec une batterie faible.

Lire la suite: Meilleurs téléphones à moins de 200 $

Curieusement, le téléphone avait du mal à lire le contenu en direct de YouTube TV, avec des chutes d’images constantes et un décalage qui rendait la lecture de contenu en direct presque impossible. Regarder avec DirecTV Stream était un peu mieux, mais il y avait encore des bégaiements et des chutes d’images lors de la visualisation de la télévision en direct.

Le haut-parleur mono n’est pas génial et manque de plénitude, mais il peut devenir fort et convient pour écouter de la musique sur Spotify ou diffuser un film ou une émission de télévision, en particulier dans une pièce calme.

Du côté positif, il y a un scanner d’empreintes digitales intégré à l’écran et cela fonctionne bien, reconnaissant mon pouce et déverrouillant le téléphone rapidement et de manière fiable. Il y a aussi une prise casque 3,5 mm et un emplacement pour carte microSD pour ajouter 512 Go de stockage supplémentaires. Vous obtenez également NFC pour les paiements mobiles tap-to-pay, une fonctionnalité qui même certains téléphones à 400 $ comme le Moto G 5G manquent.

Au-delà du taux de rafraîchissement et du processeur inférieurs de l’écran, il existe quelques autres domaines dans lesquels OnePlus a reculé par rapport à ses appareils phares. Le téléphone est classé IP52, il devrait donc survivre à la poussière et aux gouttes de pluie, mais ne l’emportez pas dans une piscine ou sous la douche. Il manque également de recharge sans fil, ce qui est une omission courante pour la plupart des téléphones à moins de 300 $.

OnePlus indique qu’il bénéficiera d’une mise à jour majeure du logiciel Android (d’Android 11 à Android 12) et de trois ans de mises à jour de sécurité. La plupart des téléphones Android haut de gamme promettent au moins trois ans de mises à jour logicielles majeures, et Samsung promet même deux à trois ans de mises à jour logicielles avec quatre ans de mises à jour de sécurité sur ses téléphones Galaxy A moins chers. Voir OnePlus s’installer ici sur une seule mise à jour majeure est un peu décevant, surtout lorsque le téléphone fonctionne toujours sur Android 11.

Je souhaite également que le moteur de vibration soit un peu plus fort dans ce téléphone 173g, car le retour haptique lors de l’envoi de SMS semblait incohérent et le bourdonnement pour les notifications comme les appels et les SMS était faible.

Trois caméras arrière ont des aspirations macro, des résultats marginaux

Eli Blumenthal/Crumpe



Les caméras du N20 sont les suivantes : un tireur principal de 64 mégapixels avec des objectifs macro de 2 mégapixels et des objectifs monochromes de 2 mégapixels. Le tireur principal fait un travail respectable avec des environnements bien éclairés. Les prises de vue à la lumière du jour lors d’un match des Mets ou d’un bar avaient l’air bien avec une bonne quantité de détails et de couleurs.

Eli Blumenthal/Crumpe



Comme on peut s’y attendre avec un téléphone à petit budget, la photographie de nuit n’est pas un argument de vente pour le N20. Il a un “mode nuit”, mais ces photos semblaient toujours assez sombres. Dans cet exemple, la pomme des Mets de New York semble se fondre dans l’obscurité du ciel.

Eli Blumenthal/Crumpe



L’objectif macro, quant à lui, est utile pour remplir un nombre de spécifications de « trois caméras arrière », mais pas génial pour beaucoup d’autre. La caméra macro était incompatible avec la mise au point et le résultat manquait de netteté et de détails. Je souhaite que davantage d’entreprises arrêtent d’inclure ces caméras et utilisent cet argent pour mettre à niveau des fonctionnalités plus intéressantes telles que l’écran, le processeur ou les haut-parleurs.

Il y a aussi un objectif monochrome, mais pas de réglage dédié pour tirer avec et il semble plutôt conçu pour aider le tireur principal comme sur les autres téléphones OnePlus.

Eli Blumenthal/Crumpe



Un appareil photo de 16 mégapixels repose dans le coin supérieur gauche. Comme le tireur arrière principal, les selfies ont fière allure lorsqu’ils sont suffisamment éclairés.

L’application de galerie incluse est frustrante même lorsque vous utilisez des fonctionnalités de base comme le pincement pour zoomer. J’ai constaté que lorsque j’ai fait un geste pour effectuer un zoom arrière, le N20 était à la traîne. Zoomer, cependant, fonctionnait souvent bien.

Autonomie de la batterie solide, avec un chargeur rapide inclus

OnePlus se démarque un peu en incluant un chargeur rapide de 33 W avec le téléphone, ce qui est remarquable car les fabricants continuent de le laisser hors de la boîte.

Après 15 minutes de charge, la batterie de 4 500 mAh du N20 5G est passée de 0 % à 22 %. Environ 30 minutes de charge ont porté la batterie à 49 %, avec une charge complète prenant environ une heure et 20 minutes.

Bien que je n’aie pas effectué de tests rigoureux, je n’ai eu aucun problème d’autonomie de la batterie dans mon utilisation mixte du téléphone.

Emménageant

Eli Blumenthal/Crumpe



Avec le OnePlus Nord N20 5G, il est facile de voir où l’entreprise lésine sur les fonctionnalités pour réduire les coûts. Il gère toujours bien la plupart des éléments de base, ce qui pourrait suffire à ceux qui utilisent T-Mobile ou Mint Mobile à la recherche d’une option solide mais abordable chez l’opérateur.

OnePlus a récemment étendu le N20 5G pour qu’il soit désormais également disponible déverrouillé, bien que sa prise en charge 5G soit limitée aux seuls fournisseurs qui utilisent le réseau 5G de T-Mobile (tels que Mint, Google Fi et Metro by T-Mobile).

Il est dommage que OnePlus se soit si éloigné de ce qui lui a valu tout le succès initial, car le marché américain a grandement besoin d’alternatives plus solides et moins chères à Samsung et Apple. Le N20 s’en rapproche, mais trop de compromis l’empêchent d’être génial.