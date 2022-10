OnePlus Nord N20 5G Review: Le meilleur du groupe budgétaire

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Des performances solides

Bonnes caméras

Charge rapide de 33 W

Bel écran AMOLED Les inconvénients Moteur de vibration faible

Une seule mise à jour logicielle majeure promise Notre avis Le OnePlus Nord N20 5G est un appareil solide et polyvalent qui offre un bon rapport qualité-prix malgré quelques défauts.

Prix ​​lors de l’examen

299 $

Meilleurs prix aujourd’hui : OnePlus Nord N20 5G

249,99 $ 299 $

Malgré des débuts modestes avec un seul téléphone par an, OnePlus est devenu une bête complètement différente et tente maintenant non seulement de conquérir le marché phare d’Android haut de gamme, mais également les marchés du budget et du milieu de gamme avec des appareils comme le Nord N20. 5G.

Conception et construction

7,5 mm d’épaisseur

173g

Pas d’indice IP sur le modèle international

Malgré son grand écran, le Nord N20 5G est un appareil assez compact qui peut facilement être utilisé d’une seule main. C’est particulièrement utile pour ceux qui ne veulent pas un téléphone plus grand.

Le poids de 173 g du Nord N20 5G offre un bon équilibre pour que le téléphone se sente plus haut de gamme que son prix. Bien qu’il ne soit pas fabriqué à partir de métal et de verre comme les téléphones phares, le plastique du Nord N20 5G se sent bien dans la main, bien qu’il soit un peu glissant, donc un étui peut être nécessaire.

Sachin Bahal / Fonderie

Bien qu’il ne soit disponible qu’en une seule option de couleur, la couleur Blue Smoke avec laquelle OnePlus est allé a fière allure, et c’est un changement bienvenu par rapport aux options de couleur noir et blanc que vous pouvez voir de nos jours.

À l’arrière du téléphone, il y a deux bosses de caméra qui dépassent suffisamment pour faire osciller le téléphone sur une surface plane.

Une autre omission majeure du Nord N20 5G est toute sorte d’indice IP – bien que curieusement, ce n’est le cas qu’avec la version internationale déverrouillée du téléphone. Si vous achetez le téléphone aux États-Unis auprès d’un opérateur, cette version du Nord N20 5G offre une résistance à l’eau et à la poussière IP52.

Écran et haut-parleurs

6,43 pouces

Technologie d’affichage AMOLED

Résolution Full HD+

Côté affichage, le Nord N20 5G dispose d’un écran AMOLED Full HD+ de 6,43 pouces. Alors que OnePlus a opté pour un écran LCD à 90 Hz pour le Nord N10 5G, la société a décidé de sacrifier le taux de rafraîchissement pour la qualité d’affichage, optant pour un écran AMOLED à 60 Hz pour le Nord N20 5G.

Sachin Bahal / Fonderie

Bien qu’avoir un taux de rafraîchissement inférieur ne soit pas idéal, cela semble être un compromis équitable car AMOLED apporte de bien meilleurs noirs et couleurs qui ressortent. Par rapport à un écran LCD, il peut sembler terne.

Espérons que pour le prochain téléphone de cette gamme, OnePlus puisse offrir le meilleur des deux mondes, un écran AMOLED avec un affichage à rafraîchissement élevé à 90 Hz ou 120 Hz, mais ce n’est qu’un vœu pieux de notre part.

L’un des points faibles du Nord N20 5G est le retour haptique du téléphone. Il n’est pas aussi puissant que sur d’autres téléphones Android, mais il fait toujours le travail la plupart du temps.

Pour les haut-parleurs, le Nord N20 5G n’a qu’une seule grille en bas à côté du port USB-C. Le haut-parleur mono sonne bien, mais il n’épatera pas les utilisateurs.

Spécifications et performances

Snapdragon 695 5G

6 Go de RAM

Jusqu’à 128 Go de stockage interne

Emplacement pour carte MicroSD pour un stockage extensible

Le Nord N20 5G est alimenté par la puce Snapdragon 695 5G, qui est une puce de milieu de gamme solide que l’on trouve dans les smartphones à prix similaire comme le Nokia G60, le Moto G82 et le propre Nord CE 2 Lite de OnePlus qui fait le travail. Le 695 5G est associé à 6 Go de RAM dans le Nord N20 5G, ce qui est à peu près standard pour un smartphone à ce prix.

Sachin Bahal / Fonderie

Se déplacer dans l’interface était assez rapide mais, sans surprise, n’était pas très rapide. La bonne nouvelle est qu’il n’y a pas eu de ralentissements majeurs lors de l’utilisation du téléphone avec des tâches typiques telles que la navigation sur le Web, le visionnage de vidéos ou la prise de photos, même si cela ralentira probablement si vous exécutez des jeux Android haut de gamme.

Cela correspond à nos résultats de référence, que vous pouvez voir ci-dessous :

Avec la puce Snapdragon 695 5G, vous obtenez une connectivité 5G (sous-6 GHz et mmWave) ainsi que Bluetooth 5.1 et Wi-Fi 5. Il y a aussi une puce NFC présente, utile pour payer des articles partout où les paiements sans contact sont acceptés via les goûts de Google Portefeuille.

Appareils photo

Caméra principale 64Mp

Caméra macro 2Mp

profondeur 2Mp

Caméra selfie 16Mp

Sur le devant de la caméra, le Nord N20 5G dispose de trois caméras à l’arrière ; un objectif principal 64Mp, une macro 2Mp et une caméra de profondeur 2Mp.

Dans la plupart des cas d’utilisation, les caméras macro et de profondeur ne sont pas très utiles, et il est clair que OnePlus coupait certains coins.

Sachin Bahal / Fonderie

L’objectif principal du Nord N20 5G est capable de capturer de bonnes photos la plupart du temps. Ces photos ne sont pas les meilleures, mais pour le prix, elles conviendront au consommateur moyen qui ne se concentre pas trop sur les dernières photographies de smartphones.

Si vous photographiez dans des conditions d’éclairage intense, les photos prises avec le Nord N20 5G sont bonnes. Les images sont détaillées et vibrantes sans être super percutantes.

Lors de prises de vue en basse lumière ou la nuit, le Nord N20 5G fait un très bon travail, tant qu’il y a une bonne source de lumière comme un lampadaire à proximité. Il existe un mode nuit dédié dans l’application appareil photo qui aide, mais il peut être un peu lent de capturer une photo de nuit, et ce n’est pas tout à fait conforme à la norme établie par les produits phares.

Pour la vidéo, le Nord N20 5G peut filmer jusqu’à 1080p à 30 ips. Cela aurait été bien de voir un enregistrement vidéo d’au moins 1080p @ 60fps, mais vous prenez ce que vous pouvez obtenir. La qualité vidéo est bonne, même si elle peut parfois être un peu sous-saturée.

Pour la caméra frontale, le Nord N20 5G dispose d’une caméra selfie 16Mp qui prend de bonnes photos avec une bonne quantité de détails, idéale pour les clichés rapides pour les médias sociaux et les appels vidéo occasionnels.

Autonomie et charge de la batterie

4 500 mAh

Charge filaire 33W

Adaptateur inclus dans la boîte

Le Nord N20 5G est livré avec une batterie assez importante de 4 500 mAh, ce qui signifie que le téléphone est confortablement capable de durer une journée complète, et parfois même une deuxième journée selon la fréquence à laquelle vous l’utilisez.

Dans le test PCMark pour Android, le Nord N20 5G a duré 13 heures et 16 minutes, ce qui devrait être suffisant pour l’utilisateur moyen, bien que d’autres téléphones équipés de SD695 5G, y compris le Sony Xperia 10 IV, aient duré beaucoup plus longtemps à 24 heures et 52 minutes, donc ce n’est pas le meilleur du coin.

Bien qu’il n’y ait pas de charge sans fil – ce qui n’est pas surprenant dans cette gamme de prix – le Nord N20 5G est livré avec un chargeur rapide SUPERVOOC de 33 W dans la boîte. En utilisant le chargeur inclus, le Nord N20 5G a obtenu 25 % en 15 minutes et 50 % après 30 minutes de charge.

Une charge complète de 0% à 100% du Nord N20 5G a pris environ 90 minutes avec le chargeur 33W.

Sachin Bahal / Fonderie

Logiciels et applications

Android 11 avec OxygenOS 11

Une seule mise à jour majeure du système d’exploitation

Pour le logiciel, le Nord N20 5G exécute Android 11 assez daté (qui a été lancé en 2020) avec OxygenOS 11 de OnePlus en plus. L’interface utilisateur d’OxygenOS partage certaines similitudes avec OneUI de Samsung et l’interface utilisateur Pixel de Google, offrant une expérience largement propre mais stylisée.

Une grande partie de l’interface utilisateur d’OxygenOS a été optimisée pour les écrans de téléphone plus grands comme celui présenté sur le Nord N20 5G. Cela signifie que les commandes tactiles sont plus faciles d’accès et plus proches du bas de l’écran.

Les autres fonctionnalités d’OxygenOS 11 incluent un affichage permanent qui peut vous montrer les notifications entrantes en plus d’une horloge.

Sachin Bahal / Fonderie

En termes de mises à jour logicielles, c’est là que les choses tournent mal. Le Nord N20 5G ne recevra qu’une seule mise à jour logicielle (vers OxygenOS 12).

C’est décevant quand vous voyez d’autres téléphones à petit budget/milieu de gamme comme la série Galaxy A bénéficier de trois ans de mises à jour Android. Le Nord N20 5G ne reçoit même pas la dernière version d’Android – c’est pour Android 12, qui a été lancé en 2021.

OnePlus n’a pas non plus annoncé quand la mise à jour OxygenOS 12/Android 12 pour le Nord N20 5G sera déployée, vous pourriez donc attendre un certain temps.

En dehors de cela, le Nord N20 5G est livré avec quelques applications préinstallées telles que Clone Phone, un gestionnaire de fichiers, une application Galerie, des notes et quelques autres, mais rien de trop intrusif.

Prix ​​et disponibilité

Bien que le Nord N20 5G ne soit pas disponible au Royaume-Uni, le téléphone est disponible en Amérique du Nord, y compris au Canada et aux États-Unis.

Le téléphone coûte 299 $ US / 379 $ CAD lors de son achat débloqué de OnePlus avec des détaillants comme Amazone et Meilleur achat.

Le prix du Nord N20 5G le met à portée de voix des téléphones, y compris le Samsung Galaxy A53 et le Sony Xperia 10 IV, bien que le Nord soit toujours confortablement moins cher.

Verdict

Le Nord N20 5G est un bon appareil qui offre un bon rapport qualité-prix pour plusieurs raisons.

La première est que même si le téléphone coûte 300 $, il ne semble pas bon marché dans la main. L’apparence et la convivialité du téléphone correspondent à des téléphones plus chers comme le Motorola Moto G Stylus 5G ou le Galaxy A53 – une vraie victoire pour OnePlus.

Le deuxième est le Snapdragon 695, offrant des performances solides même s’il ne s’agit pas de la puce haut de gamme de Qualcomm.

Le Nord N20 5G présente quelques inconvénients, notamment l’absence d’un taux de rafraîchissement élevé sur l’écran, l’absence d’étanchéité officielle sur la variante internationale, le faible moteur de vibration et la seule mise à jour Android, mais ceux-ci ne seront pas décisifs pour tout le monde. .

