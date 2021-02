OnePlus Nord N10 reçoit le correctif de sécurité de février avec la dernière mise à jour d’OxygenOS

La dernière mise à jour d’OxygenOS pour le OnePlus Nord N10 5G apporte des améliorations de la stabilité du réseau, un package GMS mis à jour qui contient désormais la version 2020.12 ainsi que le correctif de sécurité de février, ce qui en fait le premier appareil OnePlus à le faire.





Journal des modifications de la mise à jour OxygenOS 10.5.10

La mise à jour OxygenOS 10.5.10 est en cours de déploiement sur les variantes mondiales et européennes du N10 5G et pèse 505 Mo. Le plus grand changement concerne les améliorations de la connectivité et de la stabilité 5G qui affectaient les utilisateurs. Malheureusement, le téléphone démarre toujours Android 10 et il n’y a aucune information quand nous verrons la mise à jour Android 11 promise.

