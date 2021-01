Aujourd’hui, OnePlus a commencé le déploiement d’OxygenOS 10.5.9 pour le Nord N10 5G. La nouvelle mise à jour logicielle est toujours basée sur Android 10, comme vous pouvez le glaner dans la dénomination. Cette malheureuse réalité mise à part, c’est le premier appareil OnePlus à recevoir le correctif de sécurité de janvier 2021 – le Nord N10 l’a obtenu avant ses frères et sœurs plus chers, ce qui vaut la peine d’être célébré, on suppose.

La mise à jour arrive dans l’UE sous la version 10.5.9.BE89BA et en Amérique du Nord sous la version 10.5.9.BE86AA. Outre les correctifs de sécurité, vous bénéficiez également d’une consommation d’énergie optimisée et d’une « stabilité du réseau encore améliorée ».

Comme toujours avec les versions OnePlus, le déploiement en direct sera progressif. Cela signifie qu’il sort aujourd’hui pour un petit pourcentage d’appareils, avec une distribution plus large à suivre dans quelques jours si rien ne va vraiment mal.

La source