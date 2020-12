OnePlus a lancé ses smartphones Nord N10 5G et Nord N100 en octobre en tant que deux des smartphones les plus abordables de sa gamme. Les deux smartphones Nord abordables ont été lancés sur des marchés en dehors de l’Inde. Désormais, les utilisateurs de OnePlus Nord N10 en Amérique du Nord et en Europe reçoivent une nouvelle mise à jour logicielle qui apporte le deuxième correctif de sécurité Android à l’appareil depuis son lancement. La mise à jour Oxygen OS 10.5.8 pour OnePlus Nord N10 se concentre sur la résolution des problèmes système, les performances de la caméra et la stabilité du réseau.

La mise à jour Oxygen OS version 10.5.8 pour OnePlus Nord N10 apporte également une multitude d’optimisations et de correctifs tels qu’une meilleure consommation d’énergie, un correctif de sécurité Android mis à jour en décembre 2020 et une stabilité améliorée du système. En outre, la mise à jour améliorerait l’expérience de prise de vue avec l’appareil photo et apporterait une stabilité de connexion améliorée du réseau mobile pour améliorer l’expérience. Le OnePlus Nord N10 5G a été lancé le 26 octobre de cette année avec Oxygen OS version 10.5 basée sur Android 10. On s’attend à ce que les appareils OnePlus Nord N10 et N100 ne reçoivent qu’une seule mise à jour majeure du système d’exploitation avec trois ans de mises à jour de sécurité. Avant l’annonce de OnePlus, on pensait que les deux smartphones Nord recevraient au moins deux mises à jour du système d’exploitation.

OnePlus avait déployé Oxygen OS 10.5.1 pour le Nord N100 le 3 novembre. Cette mise à jour était largement axée sur la rationalisation des fonctionnalités du système et le Nord N10 5G a obtenu sa dernière mise à jour le 10 novembre, ce qui a amélioré la consommation d’énergie, les Patch de sécurité Android de novembre sur l’appareil.