Le smartphone OnePlus Nord N10 5G a commencé à recevoir la version 10.5.9 d’OxygenOS basée sur Android 10. La mise à jour contient également le correctif de sécurité Android de janvier 2021, ce qui en fait le premier smartphone OnePlus à le recevoir. La nouvelle version d’OxygenOS est actuellement en cours de déploiement en Europe et sur les marchés nord-américains avec les versions de firmware 10.5.9.BE89BA et 10.5.9.BE86AA, respectivement. Le fabricant chinois de smartphones n’a pas encore lancé l’appareil en Inde.

La nouvelle mise à jour OxygenOS 10.5.9 n’apporte pas de grandes améliorations; cependant, il améliore les performances du réseau pour une connectivité plus stable. Il optimise également la consommation d’énergie pour améliorer la durée de vie de la batterie du OnePlus Nord N10 5G. Les utilisateurs doivent noter que la mise à jour ne met pas à niveau le logiciel vers Oxygen 11 basé sur Android 11. Le smartphone aux côtés de son frère, le OnePlus Nord N100 ne devrait recevoir qu’une seule mise à jour majeure d’Android, probablement la mise à jour Android 11.

Comme toujours, la mise à jour en direct (OTA) se déploie de manière échelonnée et touche actuellement un petit pourcentage d’utilisateurs. L’entreprise affirme qu’un déploiement plus large commencera dans quelques jours. et en attendant, les utilisateurs du OnePlus Nord N10 5G peuvent vérifier sa disponibilité manuellement en se rendant dans Paramètres> Système> Mises à jour système. De plus, les utilisateurs qui souhaitent fournir des commentaires sur la mise à jour actuelle peuvent utiliser l’application OnePlus Community.

Plus tôt en décembre, le smartphone a commencé à recevoir une série d’optimisations et une nouvelle mise à jour de l’appareil photo pour améliorer l’expérience de prise de vue. La dernière mise à jour d’OxygenOS a également amélioré la stabilité du réseau et la consommation de la batterie et a résolu les problèmes connus du système. Le OnePlus Nord N10 5G a été lancé en octobre 2020 avec OxygenOS version 10.5 basée sur Android 10. Il porte le SoC Qualcomm Snapdragon 690, sous le capot, ainsi que quatre caméras arrière, une batterie de 4300 mAh et une caméra frontale de 16 mégapixels.