Les utilisateurs de OnePlus Nord en Inde et sur d’autres marchés mondiaux peuvent désormais installer la version bêta ouverte d’OxygenOS 11 basé sur Android-11. Dans le cadre de la mise à jour, les utilisateurs du Nord auront accès à de nouvelles fonctionnalités telles que l’affichage ambiant, le mode sombre amélioré, etc. Ajustements de l’interface utilisateur. La société de technologie chinoise avertit les utilisateurs que la version bêta d’OxygenOS 11 pourrait être instable et que les utilisateurs doivent sauvegarder complètement leur appareil avant de s’inscrire au programme. Cependant, les utilisateurs peuvent toujours revenir à l’itération précédente, au cas où ils ne seraient pas satisfaits de la version bêta actuelle.

La société, sur son forum communautaire OnePlus, note que les utilisateurs de OnePlus Nord doivent au moins 30% de batterie et 3 Go d’espace de stockage avant d’installer la mise à jour. Comme toujours, les utilisateurs peuvent partager leurs commentaires sur la mise à jour via la section Mes commentaires de l’application Communauté. Pour installer OxygenOS 11 beta basé sur Android 11 sur le smartphone, les utilisateurs doivent télécharger le dernier package zip de mise à niveau de la ROM à partir du serveur spécifié. Copiez ensuite le package de mise à niveau de la ROM sur le stockage du téléphone et accédez à Paramètres> Système> Mises à jour du système> Cliquez sur l’icône en haut à droite> Mise à niveau locale> Cliquez sur le package d’installation correspondant> Mise à niveau> Mise à niveau du système. Une fois le processus terminé, le téléphone redémarrera automatiquement.

De même, les utilisateurs de Nord peuvent revenir à l’itération précédente s’ils ne sont pas satisfaits de la version bêta d’OxygenOS 11. Cependant, OnePlus dit que la méthode de rétrogradation effacera tout le contenu du téléphone et que les utilisateurs doivent sauvegarder tous leurs fichiers. Pour revenir à la version stable précédente d’OxygenOS, téléchargez le dernier package zip de mise à niveau de la ROM à partir du serveur spécifié et copiez le package Rollback sur le stockage du téléphone. Ensuite, allez dans Paramètres et suivez les mêmes étapes que celles utilisées pour obtenir la mise à jour bêta.

En termes de fonctionnalités, les utilisateurs de OnePlus Nord avec OxygenOS 11 basé sur Android 11 peuvent désormais profiter d’une touche de raccourci pour le mode sombre, d’un nouvel affichage et de nouveaux fonds d’écran ambiants, et de réglages de l’appareil photo. L’application Galerie obtiendra également une nouvelle fonction Histoire. Les lecteurs peuvent consulter le journal des modifications complet ci-dessous.

Changelog:

Système

Mettre à jour vers la version Android 11

La nouvelle conception visuelle de l’interface utilisateur vous apporte une expérience plus confortable avec diverses optimisations de détails

Optimiser la stabilité de certaines applications tierces et améliorer l’expérience utilisateur

Affichage ambiant

Style d’horloge Insight nouvellement ajouté, une création conjointe avec la Parsons School of Design. Il changera en fonction des données d’utilisation du téléphone (Pour définir: Paramètres> Personnalisation> Style d’horloge)

Ajout de la fonction de toile qui peut automatiquement dessiner une image filaire basée sur une photo d’écran de verrouillage sur votre téléphone (Chemin : Paramètres> Personnalisation> Fond d’écran> Toile – Choisissez l’aperçu de la photo et il peut être généré automatiquement)

10 nouveaux styles d’horloge récemment ajoutés (Pour définir: Paramètres> Personnalisation> Style d’horloge)

Mode sombre

Ajout de la touche de raccourci pour le mode sombre, déroulez le paramètre rapide pour l’activer.

La prise en charge active automatiquement la fonction et personnalise la plage de temps. (Chemin: Paramètres> Affichage> Mode sombre> Allumer automatiquement> Activer automatiquement du coucher du soleil au lever du soleil / Plage de temps personnalisée)

Étagère

Conception d’interface nouvellement étagère, l’interface est plus claire

Ajout d’un widget météo, effet d’animation plus intelligent

Galerie

Fonction d’histoire de soutien, forme automatiquement des vidéos hebdomadaires avec des photos et des vidéos en stockage

Optimisez la vitesse de chargement de la galerie et l’aperçu de l’image est plus rapide