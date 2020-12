Le OnePlus Nord a commencé à recevoir une nouvelle version d’OxygenOS avec le correctif de sécurité Android de décembre 2020. En termes de mises à jour, le téléphone reçoit des corrections de bogues générales et des améliorations de stabilité. OnePlus avec la mise à jour OxygenOS 10.5.10 améliore également OnePlus Store du téléphone. Le OnePlus Nord, qui a été lancé en juillet de cette année, n’a pas encore reçu OxygenOS 11, basé sur Android 11, il semble que le téléphone ne recevrait la prochaine itération Android qu’en 2021.

Pour le moment, OxygenOS 10.5.10 est déployé auprès des utilisateurs nordiques en Inde avec la version 10.5.10.AC01DA du micrologiciel, tandis que les utilisateurs de certains pays européens reçoivent la version 10.5.10.AC01BA. Comme toujours, la mise à jour OTA (over-the-air) se déploie de manière progressive et atteint actuellement un petit pourcentage d’utilisateurs aujourd’hui. La société indique qu’un déploiement plus large commencera dans quelques jours et qu’en attendant, les utilisateurs de OnePlus Nord peuvent vérifier sa disponibilité manuellement en se rendant dans Paramètres> Système> Mises à jour système. La mise à jour logicielle n’apporte aucun changement substantiel à l’exception du correctif de sécurité Android de décembre 2020 et d’autres améliorations de stabilité. Le OnePlus Store est en cours de mise à niveau pour permettre aux utilisateurs de gérer le compte OnePlus et «d’obtenir une assistance facile d’accès, de découvrir des avantages intéressants réservés aux membres et d’acheter des produits OnePlus».

De plus, les utilisateurs qui souhaitent fournir des commentaires sur la mise à jour actuelle peuvent utiliser l’application OnePlus Community. Le OnePlus Nord a reçu pour la dernière fois la mise à jour OxygenOS 10.5.9 en octobre, qui apportait de nouveaux paramètres de notification, une fonction de réponse rapide et un espace de jeu pour une expérience de jeu améliorée. Le téléphone est actuellement disponible en Inde à partir de Rs 24 999 pour l’option de stockage de base 6 Go + 64 Go. Ses options de stockage 8 Go + 128 Go et 12 Go + 256 Go sont au prix de Rs 27 999 et Rs 29 999, respectivement. Le Nord est livré avec un écran Full HD + de 6,44 pouces et Qualcomm Snapdragon 765G qui prend en charge la 5G. Il porte quatre caméras à l’arrière et deux caméras à l’avant.