OnePlus Nord CE3, Buds 2R annoncés

Aux côtés du OnePlus Nord 3 fraîchement annoncé vient le Nord CE 3 – une entrée plus abordable équipée du chipset Snapdragon 782G. OnePlus a également présenté sa dernière paire d’écouteurs sans fil baptisée OnePlus Nord Buds 2R. Les deux nouveaux produits sont exclusifs à l’Inde pour le moment.

OnePlus Nord CE3

Le Nord CE3 contient un écran AMOLED de 6,7 pouces avec une résolution FHD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. L’arrière abrite une caméra principale IMX890 de 50 MP avec un objectif équivalent de 24 mm et des pixels de 1,0 µm, un module ultra large de 8 MP (IMX 355) et un objectif macro de 2 MP.

Le Nord CE3 est livré avec un chipset Snapdragon 782G associé à 8/12 Go de RAM et 128/256 Go de stockage. Le front logiciel est couvert par OxygenOS 13.1 basé sur Android 13. La batterie est de 5 000 mAh et prend en charge la charge rapide SuperVOOC de 80 W.









OnePlus Nord CE3 en Aqua Surge et Grey Shimmer

OnePlus Nord CE3 est disponible dans les couleurs Aqua Surge et Grey Shimmer. Il commence à 26 999 INR pour la version 8/128 Go et monte à 28 999 INR pour le modèle 12/256 Go. Les ventes ouvertes en Inde sont prévues pour le mois d’août.

OnePlus Nord Buds 2R

Les autres nouveautés de la série Nord sont les Nord Buds 2R. Il s’agit d’une version atténuée des Nord Buds 2 avec le même design mais sans suppression du bruit.

Ils contiennent des pilotes dynamiques de 12,4 mm, Bluetooth 5.3 et deux micros avec suppression du bruit des appels AI. Les écouteurs prennent en charge les codecs AAC et SBC et présentent une conception IP55 résistante aux éclaboussures. OnePlus revendique 8 heures de lecture à partir des bourgeons et une autonomie totale de la batterie de 38 heures via le boîtier de charge.











Spécifications clés des Nord Buds 2r

Les Nord Buds 2R sont disponibles dans les couleurs Deep Grey et Triple Blue et sont au prix de 2 199 INR.

