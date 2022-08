OnePlus Nord CE reçoit OxygenOS 12 basé sur Android 12, les 8 et 8T de T-Mobile l’obtiennent aussi

OnePlus a publié la mise à jour OxygenOS 12 basée sur Android 12 pour le Nord CE. Il est livré avec la version du micrologiciel EB2101_11.C.04 et roule en Inde pour un nombre limité d’utilisateurs, avec un déploiement plus large qui devrait commencer dans quelques jours.

OnePlus NordCE

La mise à jour OxygenOS 12 apporte une nouvelle interface utilisateur et les goodies Android 12 et OxygenOS 12 habituels au Nord CE. Vous pouvez consulter le journal des modifications ci-dessous pour plus de détails. Assurez-vous également d’avoir au moins 30 % de batterie et 4 Go d’espace libre sur votre Nord CE avant d’installer la mise à jour.

Système Icônes de bureau optimisées avec des textures améliorées, en utilisant un design inspiré de nouveaux matériaux et en unissant les lumières et les calques AI System Booster optimisé à 2.1 pour permettre au système de fonctionner correctement même lorsque la charge est élevée

Mode sombre Trois niveaux réglables nouvellement ajoutés, apportant une expérience utilisateur plus personnalisée et confortable

Étagère Options de style nouvellement ajoutées pour les cartes, rendant le contenu des données plus visuel et plus facile à lire Accès nouvellement ajouté à OnePlus Scout in Shelf, vous permettant de rechercher plusieurs contenus sur votre téléphone, y compris les applications, les paramètres, les données multimédias, etc. Carte de montre OnePlus nouvellement ajoutée dans l’étagère, pour consulter facilement votre état de santé

L’équilibre travail-vie Fonction Work Life Balance nouvellement ajoutée, vous permettant de basculer sans effort entre le mode travail et le mode vie via des paramètres rapides Commutation automatique du mode travail/vie personnelle nouvellement prise en charge, basée sur des emplacements spécifiques, le réseau Wi-Fi et l’heure, apportant également des profils de notification d’application personnalisés en fonction de la personnalisation

Galerie Commutation nouvellement prise en charge entre différentes mises en page avec un geste de pincement à deux doigts, reconnaissance intelligente des images de la meilleure qualité et recadrage de la vignette en fonction du contenu, rendant la mise en page de la galerie plus agréable

Toile AOD Divers styles de lignes et de couleurs nouvellement ajoutés, pour une expérience d’écran de verrouillage plus personnalisée avec des visuels inspirants Nouveaux pinceaux et traits multiples et prise en charge du réglage des couleurs



OnePlus a également publié OxygenOS 12 pour les OnePlus 8 et 8T de T-Mobile aux États-Unis (les modèles déverrouillés l’ont obtenu en mars). Le firmware du modèle vanilla a la version IN2017_11_C.41, tandis que le firmware du 8T est livré avec la version KB2007_11_C.41. Les deux nécessitent un téléchargement de plus de 4 Go et augmentent le niveau du correctif de sécurité Android sur les smartphones jusqu’au 5 juillet 2022.

