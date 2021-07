OnePlus Nord CE 5G reçoit une autre mise à jour logicielle avec des correctifs pour l’appareil photo

Il n’y a toujours pas de mot officiel de OnePlus lui-même, mais plusieurs utilisateurs sur le forum de la communauté signalent qu’une mise à jour OTA a été publiée pour le Nord CE 5G. La mise à jour fait passer la version d’OxygenOS à 11.0.4.4.

La nouvelle version résout certains problèmes, introduit quelques optimisations et apporte le correctif de sécurité de juin 2021 de Google. Le journal des modifications indique que le nouveau logiciel améliore l’expérience de déverrouillage du visage, la vitesse de charge et la stabilité globale du système, alors attendez-vous également à ce que certains bogues mineurs soient supprimés.

Il y a trois puces dédiées à l’expérience de la caméra. La caméra frontale est encore optimisée, le bruit est réduit dans les photos Nightscape et les appels vidéo devraient être meilleurs et plus fluides.

Voyant que OnePlus n’a toujours rien publié sur son forum communautaire à propos du correctif, il faudrait un certain temps avant qu’il n’atteigne toutes les unités.

