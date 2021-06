OnePlus Nord CE 5G promet plus de Nord pour moins

Le OnePlus Nord a été un énorme succès pour OnePlus, réalisant les ventes les plus élevées jamais enregistrées par l’entreprise et vendant plus d’un million de combinés rien qu’au Royaume-Uni. On attend toujours que le téléphone obtienne une vraie suite, mais en attendant, le nouveau Nord CE 5G semble bien placé pour reprendre (presque) tout ce qui fonctionnait sur l’original et le proposer pour un peu moins cher.

Avec un prix à partir de 299 £ / 299 € – il est lancé en Europe et en Asie, mais ignorera l’Amérique du Nord – le Nord CE (qui signifie « Core Edition », si vous vous posez la question) est 80 £/100 € moins cher que son prédécesseur.

Malgré cela, vous obtenez toujours un écran AMOLED de 6,43 pouces, 90 Hz, une batterie plus grande de 4 500 mAh, une charge Warp Charge 30T Plus légèrement améliorée et un ensemble similaire d’options de RAM et de stockage qu’auparavant.

La configuration de l’appareil photo modifiée est sans doute également améliorée : un appareil photo principal de 64 Mp, f/1.8 (contre 48 Mp à la même ouverture l’année dernière), associé à un objectif ultra-large de 8 Mp et un objectif mono de 2 Mp. Cependant, ce troisième objectif n’intéressera personne, car il ne fait qu’améliorer légèrement la photographie en noir et blanc. similaire au Nord de l’année dernière, dont le capteur de profondeur et le tireur macro se sont tout aussi bien déroulés.

À l’avant, la double caméra selfie du Nord de 2020 a été rétrogradée à une seule caméra frontale de 16 Mp, mais cela n’aura pas beaucoup d’importance pour la plupart. Les réductions ne s’arrêtent pas là, cependant.

Le chipset Snapdragon 750G utilisé ici est peut-être plus récent, mais ses spécifications sont inférieures à celles du 765G utilisé dans le Nord d’origine – bien qu’il prenne toujours en charge la 5G, comme le nom du téléphone l’indique.







Le plus gros changement pour beaucoup sera la qualité de fabrication : il n’y a plus de protection Gorilla Glass, le curseur d’alerte OnePlus de la marque a disparu, et l’arrière et le cadre du téléphone sont désormais tous deux en plastique.

C’est dommage, mais il y a un compromis : le CE 5G est beaucoup plus léger, avec seulement 170 g, et avec 7,9 mm d’épaisseur, c’est le téléphone OnePlus le plus fin depuis le OnePlus 6T de 2018, même s’il est toujours enfoncé dans une prise casque.

Le Nord CE n’est pas le premier Nord à suivre l’original – les N10 et N100 encore moins chers ont également été lancés l’année dernière, tandis que la société a également annoncé la sortie prochaine d’un Nord N200 à petit budget en Amérique du Nord, au lieu du CE.

Nous nous attendons également à ce que OnePlus annonce le Nord 2 plus tard cet été, probablement une mise à niveau appropriée du téléphone que nous considérions comme le meilleur téléphone de milieu de gamme de 2020.







Le Nord CE 5G est disponible en trois couleurs : Blue Void, Charcoal Ink et Silver Ray. Il commence à partir de 299 € pour 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, 299 £ / 329 € pour 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, ou 369 £ / 399 € pour 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Les ventes au Royaume-Uni commencent à partir de 15h25 aujourd’hui, avec des précommandes sur le site Web OnePlus exclusivement pour les membres de la communauté OnePlus jusqu’au 12 juin à minuit. Ventes sur amazon Royaume-Unis commencent également aujourd’hui, avec Trois stocker le téléphone à partir de vendredi avant la sortie plus large du téléphone le 21 juin. En Inde, les ventes complètes démarrent un peu plus tôt, le 16 juin.

Consultez notre guide complet pour savoir où acheter le Nord CE 5G pour plus de détails et les meilleures offres à ce jour.