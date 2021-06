OnePlus Nord CE 5G améliore la batterie, l’appareil photo et le prix

Le Nord a été un énorme succès pour OnePlus, alors maintenant et maintenant, la société vise à s’appuyer sur cette formule avec le OnePlus Nord CE 5G. Il signifie Core Edition car le téléphone vise à offrir une grande partie de la même expérience à un prix encore plus bas. Et il apporte même quelques améliorations par rapport à son frère soi-disant plus premium.

Le OnePlus Nord CE 5G possède le chipset Snapdragon 750G, un AMOLED 1080p de 6,43 pouces avec rafraîchissement à 90 Hz et OxygenOS de OnePlus basé sur Android 11.

La conception et la construction sont au centre des préoccupations du Nord CE 5G. OnePlus salue le téléphone comme le OnePlus le plus fin depuis le 6T, mesurant seulement 7,9 mm. Les audiophiles seront ravis que le OnePlus Nord CE 5G conserve la prise casque 3,5 mm.

Physiquement, le Nord CE 5G ressemble beaucoup à son prédécesseur et conserve le même facteur de forme global. L’écran a rétréci de 0,1 pouce, mais c’est un changement qui ne fait pratiquement aucune différence.

L’appareil photo principal 64MP f/1.8 peut combiner 4 pixels en 1 pour une résolution résultante de 16MP 1,4μm. Il existe également un capteur ultra-large de 8MP à 119 degrés et un capteur de profondeur de 2MP. La caméra selfie a un capteur 16MP.

L’une des plus grandes améliorations par rapport au OnePlus Nord 5G d’origine est fournie avec la batterie. Il a maintenant une capacité de 4 500 mAh, par rapport aux 4 115 mAh du Nord d’origine, mais sa charge de 30 W Dash 30T + remplit toujours 70% de cela en 30 minutes.

Le Nord CE 5G sera mis en vente sur les marchés d’Asie et d’Europe dans trois configurations – 6/128 Go pour 22 999 INR//299 €, 8/128 Go, au prix de 24 999 INR/329 €/ 299 £ et le haut de gamme 12/256 Go pour 27 999 INR/399 €/9 369 £. Les acheteurs auront le choix entre l’encre de charbon de bois, le rayon d’argent et le charmant Blue Void.