OnePlus Nord CE 2 5G devient désormais stable OxygenOS 12

Après quelques semaines de tests bêta, OnePlus est prêt à déployer la mise à jour stable OxygenOS 12 pour le Nord CE 2 5G. Le téléphone a été initialement lancé en février avec OxygenOS 11.3/Android 11 et recevra une autre mise à jour majeure du système d’exploitation après celle-ci (la société s’est également engagée à appliquer 3 ans de correctifs de sécurité).

Outre toutes les nouveautés d’Android 12, cette mise à jour (version C.05) inclut également les nouveautés de OnePlus ainsi que le correctif de sécurité de juillet. Vous trouverez ci-dessous le changelog complet de la nouvelle version :

Système

Icônes de bureau optimisées avec des textures améliorées, en utilisant un design inspiré de nouveaux matériaux et en unissant les lumières et les calques

AI System Booster optimisé à 2.1 pour permettre au système de fonctionner correctement même lorsque la charge est élevée

Algorithme logiciel optimisé et reconnaissance faciale améliorée pour mieux identifier les caractéristiques et la couleur de peau des différentes figures

Mode sombre

Trois niveaux réglables nouvellement ajoutés, apportant une expérience utilisateur plus personnalisée et confortable

Étagère

Options de style nouvellement ajoutées pour les cartes, rendant le contenu des données plus visuel et plus facile à lire

Accès nouvellement ajouté à OnePlus Scout in Shelf, vous permettant de rechercher plusieurs contenus sur votre téléphone, y compris les applications, les paramètres, les données multimédias, etc.

ewly ajouté OnePlus Watch Card dans l’étagère, pour consulter facilement votre état de santé

L’équilibre travail-vie

Fonction Work Life Balance nouvellement ajoutée, vous permettant de basculer sans effort entre le mode travail et le mode vie via des paramètres rapides

Commutation automatique du mode travail/vie personnelle nouvellement prise en charge, basée sur des emplacements spécifiques, le réseau Wi-Fi et l’heure, apportant également des profils de notification d’application personnalisés en fonction de la personnalisation

Galerie

Commutation nouvellement prise en charge entre différentes mises en page avec un geste de pincement à deux doigts, reconnaissance intelligente des images de la meilleure qualité et recadrage de la vignette en fonction du contenu, rendant la mise en page de la galerie plus agréable

Toile AOD

Divers styles de lignes et de couleurs nouvellement ajoutés, pour une expérience d’écran de verrouillage plus personnalisée avec des visuels inspirants

Nouveaux pinceaux et traits multiples et prise en charge du réglage des couleurs

Pour installer la mise à jour, assurez-vous que votre Nord CE 2 5G dispose d’au moins 5 Go de stockage libre et d’un chargeur de batterie de 30 % ou plus. Notez que vous ne verrez peut-être pas la mise à jour immédiatement car elle est déployée progressivement. Il n’est actuellement disponible que pour un petit pourcentage d’utilisateurs et s’étendra au cours des prochains jours.

Vous pouvez suivre ce message sur le forum pour les rapports des utilisateurs qui ont déjà installé la mise à jour. Vous y trouverez également des instructions sur la façon de revenir à Android 11 si cela s’avère nécessaire.

Soit dit en passant, le OnePlus Nord CE d’origine a commencé à recevoir OxygenOS 12 hier.

