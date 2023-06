OnePlus Nord Buds 2R devrait être lancé le 5 juillet

OnePlus se prépare à lancer une version d’entrée de gamme encore plus abordable des Nord Buds 2 baptisée Nord Buds 2R le 5 juillet. Les écouteurs ont déjà leur page de destination sur Amazon India et apportera le même design de base que les Nord Buds 2 mais vraisemblablement sans suppression active du bruit pour maintenir leur prix bas.







Affiche de lancement des OnePlus Nord Buds 2R

Les Buds 2R seront disponibles en bleu et noir et pourraient être lancés avec un prix de 2 000 INR basé sur des rumeurs. OnePlus dévoilera plus de teasers dans les prochains jours, ce qui devrait éclaircir le département des spécifications. Nous attendons également une date de lancement pour le OnePlus Nord 3 qui pourrait être lancé parallèlement aux nouveaux écouteurs.

Source