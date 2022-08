OnePlus Nord 3 : tout ce que vous devez savoir

OnePlus a peut-être suivi le Nord 2 avec le demi-pas Nord 2T, mais la société travaille apparemment toujours sur une suite complète : le OnePlus Nord 3.

Voici les dernières nouvelles et rumeurs que nous avons découvertes sur le très attendu OnePlus Nord 3 – qui pourrait plutôt s’appeler le Nord Pro.

Quand sortira le OnePlus Nord 3 ?

OnePlus n’a pas encore officiellement annoncé le Nord 3, il n’y a donc pas de date de lancement définie.

Fuite Yogesh Brar avait prédit que le Nord 3 serait lancé en juillet 2022, potentiellement sous le nom de Nord Pro, mais cela ne s’est pas produit. Au lieu de cela, nous avons eu le Nord 2T en mai, suivi du produit phare OnePlus 10T en août, mais toujours aucun signe du Nord 3.

Regarder des modèles plus anciens ne rend pas vraiment les choses plus claires. Alors que les deux premiers Nords ont tous deux été lancés cet été, le 2T de cette année a lancé les choses avec un lancement plus tôt en mai, et donc maintenant tous les paris sont ouverts :

En août 2022, le leaker Mukul Sharma a confirmé qu’il pensait que le Nord 3 était toujours en route, apparemment lancé aux côtés d’une gamme de nouveaux produits Nord, notamment une montre, un groupe de fitness, des écouteurs, des balances intelligentes et bien plus encore.

Nord 3

Montre Nordique

Bande Nord

Nouveaux Nord Buds

Échelle de mesure intelligente Nord (pas sûr du nom)

et d’autres produits AIoT de marque Nord à venir. – Mukul Sharma (@stufflistings) 19 août 2022

Ajout de preuves que le téléphone est en route, Sharma a déjà repéré la mention du nom Nord 3 sur le site OnePlus India, bien que ce ne soit vraiment que cela – sans image du téléphone, détails des spécifications ou autres informations du tout. Pourtant, le fait que le nom se soit glissé suggère qu’il arrive.

Combien coûtera le OnePlus Nord 3 ?

Encore une fois, il n’y a aucun mot de OnePlus sur les prix, nous ne pouvons donc que regarder vers le modèle précédent comme indicateur. Le Nord 2 5G est venu une sélection de configurations, avec les étiquettes de prix suivantes :

6 Go de RAM + 128 Go de stockage : 27 999 ₹

8 Go de RAM + 128 Go de stockage : 399 £/399 €/29 999 ₹/529 $

12 Go de RAM + 256 Go de stockage : 469 £/499 €/34 999 ₹/629 $

Avec OnePlus ayant maintenant pas mal d’appareils dans sa gamme actuelle, nous serions surpris de voir des augmentations de prix significatives car cela nécessiterait que tous les autres soient également augmentés pour garder la structure intacte. Évidemment, comme nous l’avons tous remarqué, le coût de la vie augmente partout, il est donc possible que les chiffres énumérés ci-dessus grimpent, mais nous espérons que ce ne sera pas le cas.

Quelles fonctionnalités et spécifications verrons-nous dans le OnePlus Nord 3 ?

Comme vous l’avez probablement compris, il n’y a pas de détails confirmés sur les composants que nous trouverons dans le OnePlus Nord 3.

En fait, nous en savons encore moins que ce à quoi nous nous attendions normalement sur un téléphone aussi proche du lancement. En effet, bien qu’il y ait eu de nombreuses fuites sur le Nord 3, nous pensons qu’ils se sont tous trompés.

Plusieurs rapports – y compris d’Android Central et de la station de discussion numérique généralement fiable – ont suggéré que le Nord 3 serait basé sur le Realme GT Neo 3, et les prévisions de spécifications ont jusqu’à présent suivi.

Cependant, OnePlus a déjà a réédité ce téléphone en tant que OnePlus Ace (en Chine) et OnePlus 10R (en Inde), il semble donc peu probable que le même design et les mêmes spécifications soient à nouveau présentés – d’autant plus que les produits phares du Nord obtiennent normalement une version indienne.

Donc pour l’instant, nous n’avons pas de bonnes rumeurs de spécifications à signaler, même si nous sommes sûrs qu’elles commenceront à se matérialiser bientôt.

Nous mettrons à jour cet article au fur et à mesure que de plus amples informations seront disponibles, alors revenez pour voir ce que nous découvrons. Pour voir où se situera le Nord 3 dans le panthéon de la marque, n’oubliez pas de lire également notre guide des meilleurs téléphones OnePlus.