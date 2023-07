OnePlus Nord 3 sera livré avec un appareil photo 50MP et un écran 120Hz, le design du Nord CE 3 révélé

OnePlus lancera le Nord 3 le 5 juillet. La société a déjà dévoilé son design, et maintenant elle a annoncé que l’appareil photo principal du Nord 3 utilisera un capteur Sony IMX890 de 50MP et aura OIS.

De plus, OnePlus a révélé que le Nord 3 embarquerait un écran de 6,74 pouces à 120 Hz, ayant probablement une résolution de 1080p. Le smartphone comportera également un curseur d'alerte et aura deux options de couleur – Tempest Grey et Misty Green.









OnePlus lancera également le Nord CE 3 le 5 juillet, récemment confirmé avoir la puce Snapdragon 782G à la barre. Maintenant, la société a partagé la photo du Nord CE 3 sur son site officiel, qui montre le smartphone en couleur Aqua Surge.

Le OnePlus Nord CE 3 arborera un écran AMOLED 6,7 120 Hz, probablement avec une résolution FullHD+.

Plus de détails sur le Nord 3 et le Nord CE 3 seront bientôt révélés par OnePlus sur son site officiel indien.

