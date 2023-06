OnePlus Nord 3 montre son Dimensity 9000 sur Geekbench

Le OnePlus Nord 3 est désormais sur le point de devenir officiel en Inde. Nous avons vu l’appareil sur des photos divulguées et avons une bonne idée de ses spécifications. Maintenant, le téléphone a fait surface sur Geekbench, sous Android 13, avec une puce Dimensity 9000 et 16 Go de RAM.

Le choix du chipset n’est pas nouveau, mais on peut dire qu’il est désormais confirmé.

Le reste des spécifications du OnePlus Nord 3 est un OLED de 6,74 pouces 1240x2772px avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une batterie de 5 000 mAh avec une charge de 80 W.

Compte tenu de ses similitudes avec le OnePlus Ace 2V exclusif à la Chine, nous pouvons également nous attendre à une caméra macro ultra-large 8MP, 2MP, ainsi qu’une caméra selfie 16MP. Les haut-parleurs stéréo sont également susceptibles.

