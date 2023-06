OnePlus Nord 3 fuit dans les rendus officiels, le lancement approche définitivement

Le OnePlus Nord 2 aura deux ans le mois prochain, il est donc clairement grand temps pour son successeur de faire ses débuts, et cela devrait arriver très bientôt.

Aujourd’hui, certains rendus de presse d’apparence officielle du prochain Nord 3 ont été divulgués, et le lancement pourrait très bien être imminent. Le Nord 3 est présenté ici en deux teintes, comme vous pouvez le voir – la teinte bleue/verte/bleu sarcelle OnePlus, ainsi qu’un gris foncé/noir plus classique.













OnePlus Nord 3 a fui les rendus

Selon la rumeur, le Nord 3 ne sera qu’un OnePlus Ace 2V rebaptisé, un téléphone qui est devenu officiel en Chine en mars. Si cela se passe, attendez-vous à ce que le Nord 3 vienne avec un écran tactile de 6,74 pouces 120 Hz 1240×2772 avec Asahi Glass sur le dessus, une configuration de caméra arrière triple (64 MP principal, 8 MP ultra large, 2 MP macro), un selfie 16 MP appareil photo et une batterie de 5 000 mAh avec prise en charge de la charge filaire de 80 W.













Plus de fuites sur OnePlus Nord 3

Le OnePlus Nord 3 sera alimenté par le SoC Dimensity 9000 de MediaTek, associé à jusqu’à 16 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage UFS 3.1, s’il s’agit bien d’un Ace 2V sous un autre nom. Il exécutera Android 13 avec OxygenOS 13 en plus.

Le OnePlus Nord 3 ne sera pas disponible en Allemagne en raison d’un litige de brevet en cours entre la société mère Oppo et Nokia, mais devrait être disponible dans d’autres pays européens « dans les prochains jours », selon la source habituellement fiable de cette fuite.

Source (en allemand)