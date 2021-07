OnePlus Nord 2 serait plus cher que l’original

Le OnePlus Nord 2 sera dévoilé le 22 juillet (jeudi de la semaine prochaine) et il pourrait être le Nord le plus cher à ce jour, si les informations de 91mobiles et Yogesh Brar s’avère correct. Et nous voulons dire le plus cher par une certaine marge.

Le Nord 2 coûterait 32 000 INR (430 $/365 €) pour le modèle de base 8/128 Go, la version avec 12/256 Go coûtera 35 000 INR. Nous avons mis les prix et quelques chiffres de comparaison dans le tableau ci-dessous :

Modèle Stockage Prix ​​(EUR)) OnePlus Nord2 8/128 Go ₹32 000 (rumeur) 12/256 Go 35 000 (rumeur) OnePlus Nord 6/64 Go 25 000 8/128 Go ₹28 000 12/256 Go ₹30 000 OnePlus Nord CE 8/128 Go 25 000 12/256 Go ₹28 000 OnePlus 8T 8/128 Go 39 000 OnePlus 9R 8/128 Go ₹40,000

Jusqu’à présent, OnePlus a officiellement confirmé que le téléphone utilisera un chipset Dimensity 1200-AI personnalisé, un écran Fluid AMOLED de 6,43 pouces et sera livré avec OxygenOS 11 avec 2 mises à jour majeures du système d’exploitation et 3 ans de mises à jour de sécurité. Cela correspond au Nord d’origine et au Nord CE conformément à la nouvelle politique de mise à jour de OnePlus (mais la série Nord N n’obtient qu’une seule mise à jour du système d’exploitation).

Le OnePlus Nord 2 est attendu en deux coloris, Gray Sierra et Blue Haze. Il est censé y avoir une édition spéciale baptisée Green Woods avec un dos en cuir (probablement végétalien). Vraisemblablement, celui-ci coûtera un peu plus cher.

Vous pouvez consulter l’article d’hier pour les rumeurs concernant les spécifications du prochain mid-ranger.

