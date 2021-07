OnePlus Nord 2 obtient sa première mise à jour

Le OnePlus Nord 2 est enfin devenu pleinement officiel hier, et aujourd’hui, la société chinoise publie déjà une mise à jour pour celui-ci.

Il s’agit de la toute première mise à jour pour le Nord 2 et, selon toute vraisemblance, elle attendra que vous la téléchargiez (285 Mo) et l’installiez une fois votre appareil sorti de la boîte.

La version est étiquetée OxygenOS 11.3 A.05, et si vous connaissez la nomenclature de mise à jour d’OxygenOS, vous trouverez cela étrange. L’explication du nouveau système de nommage est que ce téléphone est le premier où OxygenOS est basé sur ColorOS, et le système de construction de lettres/chiffres est très similaire à celui d’Oppo.

La nouvelle version optimise l’algorithme de luminosité automatique et l’expérience du déverrouillage des empreintes digitales, améliore la stabilité globale du système, corrige un échec de connexion Wi-Fi sur l’assistant de configuration initiale, améliore les performances et la stabilité des transferts réseau et améliore les performances de l’application de la caméra .

En parlant de l’appareil photo, vous bénéficiez également d’un nouveau mode Ultra Resolution et la fonction d’embellissement de l’IA est optimisée pour retoucher automatiquement les photos en fonction de la couleur de votre peau et de vos préférences.

La mise à jour frappe actuellement les unités destinées au marché européen et sera probablement bientôt mondiale. À ce stade, nous mettons en garde contre la mise en place de tels déploiements, mais ce téléphone n’est même pas encore en vente – il sortira le 28 juillet.

