OnePlus Nord 2: fuite de nouveaux rendus et détails de la caméra, la société confirme la prise en charge du logiciel

Dans le résumé d’actualités d’aujourd’hui sur le prochain smartphone Nord 2 de OnePlus, nous parlons de la fenêtre de support logiciel (qui a été officiellement confirmée), de certains détails de l’appareil photo divulgués et vous montrons des rendus nouvellement sortis de l’avant du téléphone. Commençons donc par ce dernier.

C’est dit-on le Nord 2 dans toute sa splendeur, vu de face. Comme d’innombrables fuites et rumeurs déjà mentionnées, la double caméra selfie a disparu. Le perforateur en forme de pilule fait maintenant place à un seul ‘normal’.

Poursuivant, la société elle-même a déjà confirmé que le Nord 2 est alimenté par le chipset MediaTek Dimensity 1200 avec quelques améliorations de l’IA, et qu’il dispose d’un écran tactile AMOLED de 6,43″ 90 Hz. Aujourd’hui, OnePlus a également partagé ses plans de support logiciel sur Twitter, et le Nord 2 obtiendra deux grandes versions Android et trois ans de mises à jour de sécurité.

Respirez profondément et détendez-vous, inquiets. OnePlus Nord 2 est livré pré-installé avec OxygenOS 11 sauvegardé par 2 mises à jour Android majeures et 3 ans de mises à jour de sécurité. Recevez une notification – https://t.co/hh6l42Dggc pic.twitter.com/lmkcOGcA0c – OnePlus Inde (@OnePlus_IN) 13 juillet 2021

Ce n’est pas tout à fait à égalité avec les produits phares numérotés, mais pas aussi mauvais que ce qu’il offre pour les appareils Nord N. A l’image de son prix, le Nord 2 se situe solidement dans la moyenne.

Enfin, une nouvelle rumeur prétend que le capteur de caméra principal du Nord 2 sera le même capteur de caméra principal vu sur le OnePlus 9 Pro, à savoir l’IMX766 de Sony, et pas seulement cela, mais il aura aussi OIS. Ce serait un exploit intéressant pour le smartphone de milieu de gamme, et le rendrait probablement assez compétitif dans son segment en matière de prise de vue.

OnePlus Nord 2 5G comportera une configuration triple caméra. Le capteur principal est un Sony IMX766 50MP avec OIS.

C’est le même que celui présent dans OnePlus 9/9 Pro et OPPO Find X3 Pro.#OnePlusNord2 #OnePlusNord pic.twitter.com/YE97Cu0RbI – Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) 13 juillet 2021

Bien que cette rumeur ne partage rien sur les deux autres capteurs à l’arrière du téléphone, les marmonnements passés parlaient d’eux comme étant beaucoup moins impressionnants. En gros, vous obtiendrez un capteur ultra-large de 8 MP et un capteur décoratif de 2 MP.

En dehors de tout cela, les spécifications précédemment divulguées pour le Nord 2 nous font nous attendre à voir un selfie snapper de 32 MP et une batterie de 4 500 mAh. La RAM peut être un choix entre 8 et 12 Go, tandis que pour le stockage, vous choisirez probablement entre 128 et 256 Go. Le Nord 2 sera officialisé le 22 juillet.

Du point de vue logiciel, attendez-vous à OxygenOS 11.3 basé sur Android 11, et ce sera le premier combiné de la société à exécuter une version basée sur le base de code unifiée ColorOS-OxygenOS.