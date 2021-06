OnePlus Nord 2 fuit et ressemble beaucoup au OnePlus 9

Le OnePlus Nord a marqué une nouvelle direction pour l’entreprise lors de son lancement l’année dernière. La nouvelle gamme d’appareils a marqué sa rentrée dans les segments d’entrée de gamme et milieu de gamme. Plus d’un an plus tard, le OnePlus Nord2 est désormais sur le radar de sortie de l’entreprise et le dernier rapport montre le téléphone inédit dans toute sa splendeur. Les rendus du Nord2 sont une gracieuseté de 91Mobiles et Sur les fuites.

Les rendus révèlent le design du combiné, largement basé sur le OnePlus 9 avec sa configuration rectangulaire à triple caméra. Quelques différences comme le placement de la troisième caméra et le module flash LED sont faciles à ignorer. L’avant du téléphone a une caméra selfie perforée dans le coin supérieur gauche, et un scanner d’empreintes digitales intégré est attendu.







Les spécifications précédemment divulguées ont révélé que le Nord2 (nom indirectement confirmé) pourrait être alimenté par un chipset MediaTek cette année. Le Dimensity 1200 est placé quelque part entre ou autour des performances du Snapdragon 865 et du Snapdragon 870 dans les scores de référence. La course de référence du combiné inédit a également révélé 8 Go de RAM.









Il convient de noter que ces rendus sont basés sur des dessins CAO (conception assistée par ordinateur) du prototype de l’appareil, de sorte que la conception finale peut légèrement différer.

Le Nord2 pourrait arriver à un moment donné avant la fin septembre selon les spéculations, mais pourrait être lancé dès juillet selon d’autres rapports. Il devrait arriver avec une configuration à triple caméra composée d’une caméra principale de 50MP, d’une caméra secondaire de 8MP (peut-être ultra-large) et d’une caméra de 2MP (peut-être pour la profondeur). Il peut également y avoir une caméra selfie de 32 MP et une batterie de 4 500 mAh.

La source