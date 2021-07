OnePlus Nord 2 fuit en rouge

Le OnePlus Nord 2 sera dévoilé le 22 juillet et il sera disponible en plusieurs coloris – jusqu’à présent, nous n’avions entendu parler que de Grey Sierra et Blue Haze, ainsi qu’une édition spéciale en cuir végétalien « Green Woods ». Il pourrait y avoir une troisième option, rouge, comme on le voit dans ce rendu partagé par Evan Blass :

OnePlus Nord 2 en rouge (fuite)

Vous pouvez voir la Grey Sierra et la Blue Haze dans ces images d’Ishan Agarwal :



OnePlus Nord 2 en Grey Sierra et Blue Haze (fuite)

Il n’est pas clair si le coloris rouge sera une édition spéciale ou non. OnePlus a utilisé la version Blue Haze pour le teaser qui a confirmé la conception du téléphone.

La société a confirmé le capteur 50 MP Sony IMX766 pour la triple caméra à l’arrière et qu’il aura la stabilisation optique de l’image (OIS). Cette caméra devrait prendre en charge Digital Overlap HDR (DOL-HDR) grâce au chipset personnalisé Dimensity 1200-AI. Selon les rumeurs, une caméra ultra grand angle de 8 MP et un assistant de 2 MP le rejoindront.

