OnePlus Nord 2 fuit dans plus de couleurs

Vous savez qu’un appareil a été un visiteur fréquent du moulin à rumeurs lorsque même ses variantes de couleur sont révélées avant l’annonce. Et c’est exactement le cas avec le prochain OnePlus Nord 2. L’appareil a déjà été presque entièrement révélé par des fuites et les options de couleur sont une autre chose qui n’est plus un mystère.







Green Wood, Grey Sierra et Blue Haze

Nous l’avons déjà vu en rouge mais maintenant Evan Blass nous montre les versions Green Wood, Blue Haze et Grey Sierra. Ces trois-là rejoignent la liste avec la Blue Haze et la Green Wood semble également avoir une finition différente.

Il ne reste qu’un jour avant que le Nord2 ne devienne officiel, date à laquelle nous apprendrons également son prix et sa disponibilité.

