OnePlus Nord 2 est maintenant disponible

Juste à temps, le OnePlus Nord 2, qui a été annoncé la semaine dernière, est devenu disponible aujourd’hui en continental L’Europe , la Grande-Bretagne, et Inde.

Vous pouvez acheter le téléphone sur le site Web de OnePlus avec une livraison sous 24 heures à partir de 399 €, 399 £ ou 29 999 INR pour le modèle avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Si vous voulez celui avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, il coûte respectivement 499 €, 469 £ ou 34 999 INR. Les deux teintes sont à gagner – Grey Sierra et Blue Haze.

En Inde, le modèle 6/128 Go qui était censé être au prix de 27 999 INR n’est pas disponible pour le moment.

Si vous êtes intéressé par le dernier smartphone de milieu de gamme supérieur de OnePlus et par son ambiance de « tueur phare », ne manquez pas notre examen approfondi de celui-ci.