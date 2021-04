OnePlus a déjà revendiqué sa position sur le marché des téléphones de milieu de gamme avec l’excellent Nord, que nous avons examiné et attribué les meilleures notes.

Mais il semble que l’entreprise ne soit pas assise sur ses lauriers. Étant donné que sa devise est « Never Settle », ce n’est pas une surprise. La ligne Nord se développe rapidement, les Nord N10 5G et Nord N100 encore moins chers étant déjà en vente – mais quand arrivera un vrai Nord 2? Et qu’en est-il de la rumeur Nord SE? Voici ce que nous savons jusqu’à présent.

Quelle est la date de sortie du OnePlus Nord 2?

Le Nord original a été lancé en juillet 2020, avant d’être mis en vente en août. C’est en plein milieu du cycle phare habituel printemps / automne de l’entreprise, il serait donc logique de voir le Nord 2 arriver en juillet 2021.

Et le Nord SE?

Les prévisions sont compliquées par le fait que des rumeurs circulent également concernant un appareil nommé Nord SE – maintenant considéré comme une édition spéciale du téléphone Nord original, plutôt qu’un véritable suivi.

Phone Arena cite une source anonyme en affirmant que la SE est en fait un partenariat avec le designer Joshua Vides, et qu’elle « se concentrera principalement sur les changements esthétiques tels que les papiers peints personnalisés et un panneau arrière spécialement conçu. »

Cependant, le pronostiqueur Max Jambor a depuis rapporté que le Nord SE avait été tué et ne verrait pas le jour, bien qu’il ne sache pas pourquoi la décision a été prise. Si c’est vrai, cela permet au moins au Nord 2 de devenir le prochain appareil de la série.

Quelles sont les spécifications du OnePlus Nord 2?

L’existence attendue du Nord SE, du Nord 2 et des successeurs potentiels des Nord N10 et N100 brouille quelque peu les choses en ce qui concerne les prévisions de spécifications, il n’est donc pas clair à quels téléphones les fuites se rapportent.

Par exemple, avec un mot sur la période de lancement, Android Central a signalé certains points forts potentiels du matériel à venir dans un nouveau Nord (nom de code « Ebba ») – un trouvé sur le Nord original et un trait actuellement unique à la dernière version phare de la société – le OnePlus 8T.

Le rapport indique que le prochain Nord sera à nouveau doté d’un écran AMOLED, par opposition à l’écran LCD que l’on trouve sur les nouveaux membres plus abordables de la ligne Nord, le N10 5G et le N100.

De plus, il bénéficiera supposément de Warp Charge 65, ce qui équivaut à une charge rapide rapide de 65 W, associée à une batterie de 4500 mAh qui se rechargera complètement en moins de 40 minutes.

D’autre part, OnLeaks a depuis affirmé que le nom de code « Ebba » ne faisait pas référence à un successeur du Nord d’origine, mais au suivi du Nord N10 moins cher. Non seulement cela, mais il a partagé des rendus et quelques spécifications clés de l’Ebba sur sa page Voice.







Selon OnLeaks, attendez-vous à un panneau plat de 6,49 pouces avec une caméra perforée à l’avant et une triple caméra à l’arrière. Le téléphone a une épaisseur de 8,4 mm et comprend une prise casque de 3,5 mm. Il comprendra un cadre en métal avec un capteur d’empreintes digitales à montage latéral, mais l’arrière du téléphone est en « plastique brillant ».

L’Ebba a depuis été repéré sur Certification IMDA de l’Inde, donc quel que soit le téléphone, nous devrions au moins le savoir bientôt.

Par ailleurs, des sources ont informé Android Central que le Nord 2 pourrait être le premier smartphone de l’histoire de la société à s’écarter d’un chipset Qualcomm et qu’il opterait plutôt pour le SoC Dimensity 1200 nouvellement annoncé de MediaTek.

La puce 6nm prend en charge la 5G nativement et dispose d’une architecture octa-core 1 + 3 + 4 qui fonctionne à une horloge plus élevée que le Snapdragon 765G à l’intérieur du Nord d’origine, indiquant des performances améliorées (à condition qu’elle soit associée à suffisamment de RAM LPDDR4 et à une optimisation OS).

C’est la même puce que celle du Realme GT Neo, mais la fuite a prédit que les deux appareils arriveraient fin mars ou début avril. Alors que la GT Neo l’a fait, il n’y a toujours aucun signe du Nord 2, ce qui jette un doute sur toute la rumeur.

Au-delà de ces informations initiales, et en étudiant les spécifications originales du Nord, nous pouvons rassembler d’autres améliorations potentielles que OnePlus est susceptible d’apporter.

Spécifications d’origine OnePlus Nord:

Écran 6,44 pouces Full HD + 20: 9 AMOLED 90Hz

Processeur Qualcomm Snapdragon 765G

6/8/12 Go de RAM

Stockage de 64/128/256 Go

Caméras perforées avant: Capteur large Sony IMX616 32Mp avec F/2,5 ouverture, 80,4 ° FoV Capteur ultra-large 8Mp avec F/2,2 ouverture, 105 ° FoV

Caméras principales: Capteur large Sony IMX586 48Mp avec F/Ouverture de 1,75, OIS, EIS Capteur ultra-large 8Mp avec FoV 119 ° Capteur de profondeur 5Mp avec F/Ouverture de 2,4 Capteur macro 2Mp avec F/Ouverture de 2,4 Flash à double LED

Prise en charge de la 5G

Batterie 4115mAh

Charge rapide ‘Warp Charge 30T’ 30W

Ce serait formidable de voir l’affichage passer de 90 Hz à 120 Hz, car ce taux de rafraîchissement très élevé continue de filtrer vers les téléphones moins chers – vous pouvez obtenir 120 Hz pour aussi peu que 199 £ dans le Poco X3 par exemple – bien qu’il s’agisse certes d’un écran LCD, pas OLED. Une augmentation du taux de rafraîchissement semble plus probable qu’une augmentation de la résolution, car OnePlus a jusqu’à présent limité Quad HD à ses téléphones de la série Pro.

Si le Dimensity 1200 est la puce de choix du Nord 2, elle est également conçue pour prendre en charge des écrans jusqu’à 168 Hz.

Combien coûtera le OnePlus Nord 2?

Le OnePlus Nord coûte 379 £ pour 8 Go de RAM et 128 Go de stockage ou 469 £ pour la configuration 12 Go / 256 Go, et nous nous attendons à ce que le Nord SE coûte similaire; en le maintenant confortablement en dessous du prix de départ de 549 £ des téléphones phares de la société, et au-dessus du prix des Nord N10 et Nord N100 encore moins chers.

Si vous ne pouvez pas attendre la prochaine itération des appareils OnePlus, vous pouvez consulter notre tour d’horizon des meilleurs téléphones de milieu de gamme pour voir ce qui est proposé.

