OnePlus Nord 2 apporte des mises à niveau solides au modèle d’origine de l’année dernière

le OnePlus Nord 2 est officiel en tant que suivi de l’un de nos téléphones préférés de l’année dernière que vous auriez probablement envisagé s’il avait été vendu aux États-Unis. Malheureusement, encore une fois, le Nord 2 ne viendra pas ici, mais cela vaut toujours la peine d’y jeter un coup d’œil pour voir à quel point une offre de milieu de gamme peut être impressionnante.

Pour les spécifications, le OnePlus Nord 2 dispose d’un processeur MediaTek Dimensity 1200-AI (6 nm), d’un écran AMOLED de 6,43 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, d’une batterie de 4 500 mAh avec Warp Charge 65, jusqu’à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, prise en charge double SIM, haut-parleurs stéréo, et une triple caméra arrière. Cette configuration de caméra est illustrée par un capteur Sony IMX766 50MP avec OIS aux côtés d’un tireur ultra-large 8MP. À l’avant, il dispose également d’un appareil photo selfie 32MP.

Le Nord 2 fonctionne sous Android 11 et OxygenOS 11.3 prêt à l’emploi. Puisque vous êtes probablement curieux de connaître le support logiciel, sachez que OnePlus promet 2 ans de mises à jour majeures du système d’exploitation Android avec 3 ans de correctifs de sécurité.

Comme vous pouvez le voir sur les images ici, Nord 2 est disponible en Blue Haze et Grey Sierra. Il y aura une troisième couleur appelée Green Woods que je n’ai pas encore vue, mais imaginez qu’elle est belle.

Le OnePlus Nord 2 sera disponible le 28 juillet dans la boutique OnePlus et Amazon en Inde et en Europe. Vous trouverez ci-dessous une ventilation des configurations et des prix de RAM/stockage.